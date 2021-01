Recensione Ctronics IP Camera da esterno motorizzata

Ma è proprio vero che le IP Camera economiche non sono di qualità? Fortunatamente esistono eccezioni come questa Ctronics da esterno che smentiscono la teoria. Parliamo di un prodotto sotto i 70€, in grado di primeggiare verso altre IP Camera costosissime e top di gamma.

Scegliere una IP Camera da esterno non è mai troppo facile. Una videocamera per esterno dev’essere tanto impermeabile quanto resistente, supportata da ottica di qualità e sensori infrarossi per la visione notturna. Sul mercato esistono prodotti molto belli e funzionali ma anche molto costosi. La Ctronics CTIPC-380C è la dimostrazione di una IP Camera per esterno economica ma di qualità, con una risoluzione in Full HD 1080p.

Caratteristiche tecniche

Questa Ctronics IP camera full HD è molto robusta, dispone di un paio di antenne di ricezione e può vantare di molte interessanti caratteristiche:

Visione notturna anche a colori (fino a 18 metri) : la videocamera dispone di 4 led infrarossi e 4 led luminosi . Tramite l’applicazione è possibile utilizzare la classica visione notturna ad infrarossi oppure azionare i LED luminosi per vedere a colori. La visione notturna è quindi garantita fino a 18m.

Auto-Tracking: dispone di una funzione integrata di tracciamento automatico dei movimenti. Quando la camera rileva un volto umano nell’angolo di ripresa, questa si sposta automaticamente verso la persona, ruotando.

Audio bidirezionale: dispone di microfono e altoparlante integrati che consentono di ascoltare e comunicare tramite app e videocamera.

Rilevazione di movimento : Ctronics IP Camera da esterno dispone di un sensore per la rilevazione dei movimenti con la ricezione di notifiche tramite app. Ovviamente è possibile regolare la sensibilità del movimento per evitare di ricevere falsi allarme.

Rotazione totale Pan 355°, Tilt di 90°: questa ip camera motorizzata ha un movimento orizzontale di 355° e uno verticale fino a 90°. La rotazione della videocamera può essere controllata interamente da app o software per PC.

Impermeabilità IP66: è dotata di una struttura protettiva molto resistente con un grado di impermeabilità IP66, adatta alle condizioni climatiche più avverse.

Registrazione di video e immagini: è possibile registrare e salvare video e foto su scheda SD (fino a 64 GB), ma anche tramite accesso da remoto. La Ctronics è compatibile con il sistema ONVIF/NVR e supporta i sistemi operativi più diffusi, come Android, iOS e Windows. E’ possibile registrare su FTP Server e impostare uno o più indirizzi mail per la ricezione delle immagini in tempo reale tramite posta elettronica.

Applicazione e funzionalità

A differenza di altre IP camere per esterno a basso costo, l’applicazione gratuita “Ctronics” è ben fatta, costantemente aggiornata e soprattutto priva di pubblicità. L’app è compatibile con Android e iOS. E’ inoltre possibile scaricare dal sito Ctronics anche il software per Windows per controllare e gestire la IP Camera tramite PC.

Prezzo e dove acquistarla

Questa IP Camera motorizzata per esterno può essere acquistata su Amazon tramite questo link: https://amzn.to/3rUwBJC . Il prezzo di vendita è inferiore a 70€ e il rapporto qualità prezzo è assolutamente garantito. Inoltre, è possibile fruire delle numerose promozioni Amazon abbassando ulteriormente il prezzo di acquisto. La spedizione è gratuita e veloce poiché effettuata direttamente da Amazon.

Considerazioni

Avevamo provato altre IP Camera da esterno ma questa Ctronics motorizzata Full HD 1080p è davvero l’acquisto più azzeccato. Economica, molto robusta (pesa circa 800 g), impermeabile con IP66, completa e di qualità. Inoltre è supportata da un’applicazione ben fatta, costantemente aggiornata e facile da utilizzare. La visione notturna a colori è la ciliegina sulla torta di questo dispositivo. Per azionarla basta commutare l’app su “visione notturna a colori”. I quattro led luminosi proiettano una luce molto potente, che illumina l’intera area circostante con la duplice funzione di visionare al meglio nell’oscurità e allontanare eventuali pericoli e minacce.

Caratteristiche principali:

Produttore Ctronics Codice articolo CTIPC-380C Dimensioni prodotto 9 x 15 x 30 cm; Risoluzione 1080 p LED infrarossi 4 Led Luminosi 4 Scheda SD Max 64 GB – Non presente Tipo di presa elettrica ITA Impermeabilità IP66 Rotazione 355° – 90° Batterie/Pile necessarie? No Peso articolo 800 g

