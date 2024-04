Apple cam: il nuovo dispositivo che prevede telecamere in casa per la nostra sicurezza e facilità di comunicazione ovunque | Sarà una domotica 3.0

Per fortuna, il momento brutto, anzi, quelli peggiore di tutti i tempi che ha investito la società di Cupertino e tutti i suoi utenti, sembra essere, ormai, terminato!

Dopo tantissimi sforzi, Apple si è lasciata alle spalle tutte le problematiche iniziate a settembre dello scorso anno e tutte incentrate su iOS 17 e, ovviamente, i dispositivi ad esso associati, come gli iPhone. Come ben sapete, a pagare le spese maggiori sono stati gli le versioni Pro e Pro Max di iPhone 15 e tutti gli ute ti che ne erano entrati in possesso. Ora, tutto è stato messo a tacere e già si parla di quello che potrà essere il prossimo iPhone, il 16.

Sono tantissime le indiscrezioni che parlano di questo futuro dispositivo che entrerà a fare parte del vasto e complesso ecosistema dell’azienda guidata da Tim Cook. Indiscrezioni, anche molto forti, si stanno susseguendo sul web, sulle varie piattaforme social e sui forum. E gli utenti non possono fare altro che sognare già, che volare con le ali della fantasia. E tutto ciò, in attesa di quelle che saranno ulteriori indiscrezioni a riguardo.

Molto spesso, però, questi rumors si fermano soltanto sugli iPhone, nonostante di prodotti Apple ne abbia tantissimi a catalogo. Ciò avviene perché il prodotto di maggiore interesse è questo, mentre gli altri, nonostante siano altamente performanti ed abbiano un design unico, non hanno lo stesso appeal. Eppure sono tanti anche i possessori di Apple Watch, iMac e MacBook in giro per il mondo.

Per fortuna, però, ora ci sono delle indiscrezioni fortissime che hanno come protagonista un soggetto poco attenzionato fino a quest’ultimo periodo. Si, per he Apple è pronta a lanciare un complesso sistema di videocamere utile sia per la sicurezza in casa sia per le comunicazioni degli utenti con altri, amici, colleghi e parenti su tutti. Ed è bastato poco per fare scattare una scintilla enorme.

Arrivano le fotocamere per Apple TV!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Ed a riportare questa favolosa notizia ci ha pensato uno dei maggiori leakers al mondo, uno dei più affidabili in assoluto. Fino ad ora, come ben sapete, per effettuare, ad esempio, una videochiamata con Apple TV, c’era bisogno della fotocamera di un iPhone a cui era collegata. In realtà, questa funzionalità e l’App Face Time abbinata è arrivata solo pochi mesi fa.

Parliamo di settembre dello scorso anno, quando è stato lanciato il sistema operativo tvOS 17. Insomma, si tratta di una feature molto recente. Ora, però, stando proprio a quanto riportato da questo noto leakers, la prossima Apple TV avrà, finalmente, una fotocamera integrata. Si tratta di una notizia davvero soddisfacente per moltissimi utenti che, da tempo, la richiedevano con insistenza ed a gran voce.

Ed i. Più, sempre stando alle ultime indiscrezioni, gli utenti potranno anche avvalersi, durante qualsiasi tipologia di videochiamata, quindi non solo quelle FaceTime, delle gestire che vengono utilizzate con gli altri dispositivi Apple. Potrete, quindi, fare apparire fuochi di artificio o coriandoli, facendo dei semplici gesti con le mani. Al momento, però, non si conosce né la data esatta dell’arrivo di una fotocamera né, tantomeno, quali saranno le gestire presenti.