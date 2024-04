DJI ancora una volta ci riesce: il leader dei droni consumer mostra al mondo un nuovo modo di volare e fare riprese mozzafiato | Il divertimento non mancherà di certo

Guardiamo insieme al nuovo modello di drone offerto da DJI, l’Avata 2. Tante caratteristiche uniche ad un prezzo interessante.

Non si ferma, non si arresta l’avanzata dei droni nel settore dell’elettronica di consumo. Sempre più nuovi modelli affollano i nostri scaffali, popolano le scansie dei negozi, si propongono per i più esigenti od occasionali consumatori.

In quest’ambito rientra la nuova offerta di DJI che ha lanciato sul mercato il terzo drone della sua gamma, il DJI Avata 2; esso viene proposto in combinazione con i DJI Goggles 3 e il Remote Controller 3. Le prime prove sul campo si sono rivelate più che generose nei confronti del piccolo drone, lusinghiere tanto per longevità, quanto per affidabilità.

Ma che cosa porta, di nuovo, il modello di drone? Innanzitutto il nuovo drone è molto più silenzioso, a tutti gli effetti ‘stealth’; inoltre migliora la qualità complessiva dell’immagine. Un buon drone, secondo alcuni commentatori e recensori, anche per approcciare questo genere di hobby.

Certo, il costo rimane tutt’altro che nella fascia bassa: l’intero kit Fly More Combo costa un migliaio di euro (999, per l’esattezza) e comprende il drone Avata 2 FPV, i Goggles 3 e il controller RD Motion 3. Per chi davvero non vuole badare a spese vi è sempre il Kit Fly More Combo con ben tre batterie e un hub di ricarica bidirezione, per un costo di 1,1999 euro.

I dettagli del nuovo AVATA 2, ecco alcuni elementi ‘tecnici’

In quest’ambito AVATA mira ad avere un drone utilizzabile anche da chi non è pratico dei droni FPV. Proprio per questo motivo troviamo i DJI Googles 3 e il controller RC Motion 3, entrambi connessi al protocollo di trasmissione O4 di DJI. L’acquisizione di video fermi e stabili e in generale un volo ‘stabile’ vengono garantiti rispettivamente dai sistemi RockSteady e HorizonSteady tipici di DJI.

Inoltre il drone offre diverse manovre pre impostate per chi vuole fare acrobazie aeree, ma è ancora alle prime armi: One-Push Drift ad esempio permette di ruotare velocemente di cento ottanta gradi vicino a un oggetto e poi allontanarsi; One Push Roll consente un rollio di 360 gradi a destra o a sinistra; infine One Push Flip consente capriole avanti o indietro di trecento sessanta gradi.

Il drone, almeno per gli standard della categoria, ha una batteria piuttosto longeva: 23 minuti di durata. Il sistema video installato consente una trasmissione fino a 13km di distanza con una qualità dell’immagine di un (più che accettabile) 1080p.