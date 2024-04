Commodore, proprio ora non ci voleva: ecco come è stato stroncato da un’azione vigliacca la ripresa della storica ditta di console e computer | Forse è la sua fine

L’azienda Commodore ‘italiana’ ha avuto un furto devastante. Scopriamo insieme cosa hanno sottratto i ladri.

Chi non conosce il Commodore? Si tratta di una macchina ‘iconica’ che ha fatto la storia dei videogiochi, che da sola è stata capace di trasmettere il ‘senso’ di un’intera decade, quella degli anni Ottanta. Una macchina pertanto davvero imperdibile, degna di figurare accanto alle grandi icone della storia videoludica.

Nel caso di Roma l’azienda Commodore è stata però vittima di un terribile furto che ha portato alla perdita di reperti storici. Un po’ come quando derubano un Museo; non è solo il valore materiale, ma quello storico che viene perso. Un frammento della storia di tutti noi smarrito, sottratto per vili calcoli monetari. Il furto specificatamente è avvenuto presso il Grande Raccordo Anulare della capitale, nella sede situata in via dei Luxardo.

I ladri hanno sottratto una grande quantità di materiale elettronico utilizzato dagli impiegati. Computer fissi, portatili di ogni genere, intere postazioni per il gioco… Qualunque cosa avesse l’aspetto di elettronica di consumo – vecchia e nuova – è stata rubata. I giornali parlano ripetutamente di un furto ‘di retrogaming’. C’è anche chi ha avanzato l’ipotesi che si trattasse di sabotaggio di un’azienda, di un rivale.

L’imprenditore Luigi Simonetti, a capo dell’azienda, ha commentato come sia “un furto senza spiegazioni”. Hanno infatti sottratto “centinaia di prodotti invendibili”. Perchè fare una cosa del genere? Di nuovo, l’ipotesi della concorrenza, di un atto voluto.

Le modalità dell’inedito furto, ecco che cos’è successo

Secondo le prime ricostruzioni operate dalle forze dell’ordine i ladri erano due; hanno dapprima disattivato l’allarme, poi hanno sfasciato la porta di ingresso dell’hangar col materiale elettronico. Un dipendente però li ha sorpresi e si è frapposto tra loro e l’uscita, finendo malmenato.

La coppia è poi salita su un furgone, carico della mercanzia sottratta. Decine di computer, workstation di ogni tipo e così via. Però sono stati ripresi dalle telecamere; e ciò offre qualche fievole speranza che possa no essere individuati.

Ma perchè parliamo di Roma, se ci stiamo riferendo al Commodore? Ebbene l’azienda è in realtà italiana dal 2015 quando è stata rifondata come Commodore Business Machines. Propone, come prodotti di punta, smartphone molto curati tanto nell’estetica, quanto nell’hardware, con una notevole ottimizzazione del software. hanno ad esempio lanciato negli ultimi anni Commodore PET e Commodore LEO, entrambi in sold out e molto ricercati.