Videogiochi: superata una nuova dimensione di gioco grazie agli odori | Con questo dispositivo la nostra esperienza sarà completa

Un nuovo accessorio per i videogiochi promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco. Si tratta dell’innovativo ‘GameScent’.

Che cosa manca ai videogiochi odierni? Secondo GameScent, onde avere un’esperienza quanto più immersiva possibile, occorrerebbe utilizzare gli odori. Si pensi a quanto maggiormente i giocatori si sentirebbero ‘dentro’ l’azione se potessero sentire la polvere nera degli sparatutto, l’odore di fiori di un RPG, l’odore di benzina e gomma di un racing game.

GameScent infatti è un dispositivo in grado di ricreare gli odori all’interno di un videogioco. Si tratta di un apparecchio dalla forma di un esagono, dotato di un’applicazione per il cellulare (naturalmente uno smartphone) e di un adattatore per connetterlo alla piattaforma. I suoni prodotti dal gioco vengono inviati a una presunta intelligenza artificiale che procedere a esalare, tramite il dispositivo, specifici odori.

Con quali giochi è possibile utilizzare GameScent? Le console, naturalmente: xBox, Play Station, Wii. E poi i videogiochi per il computer tramite Steam, Epic, GoG e così via. E infine, va da sé, per un’esperienza davvero immersiva, tutti i ‘caschi’ e i visori di realtà virtuale.

Il piccolo esagono è in grado di creare sei diversi odori; è pertanto piuttosto limitato nel suo range di profumi che è in grado di riprodurre. Troviamo ad esempio l’Aria pulita (ma è un odore?), l’Auto da corsa, la tempesta, la Foresta, lo Sparo e l’Esplosione. Sembra dunque uno strumento particolarmente adatto a chi utilizza sparatutto o giochi di corsa.

I futuri ‘odori’ pianificati da GameScent, il futuro di questa bizzarra tecnologia da gaming

In futuro il dispositivo sarà in grado, almeno coi nuovi modelli, di emanare l’odore dell’Oceano e dell’Arena Sportiva (sudore e sabbia, si presume). L’odore forse più bizzarro annunciato – che sembra un po’ macabro – è quello del Sangue. Ottimo per i videogiochi horror, Resident Evil docet.

Si tratta, alla fin fine, di un profumatore per ambienti molto sofisticato. Gli odori maggiormente intensi, come lo Sparo, possono però essere molto pungenti e generare una leggera nebbiolina. E’ pertanto consigliato tenere l’esagono lontano dalla Console dove si sta giocando, in uno degli angoli della stanza.

Fermo restando che il successo del dispositivo non è affatto assicurato – specie considerando il costo, oltre duecento euro per un ‘accessorio’ – l’azienda ha in programma di espandere la gamma con trenta o quaranta aromi. Si partirà dai più generici passando ad altri molto più acri e/o controversi, legati agli elementi più violenti dei videogiochi.