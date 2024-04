ILIAD che colpo di genio: ora permette una soluzione unica in Italia che fino ad anni fa era solo fantascienza | Boom di vendite e richieste

È dal 2016 che Iliad, in quel momento appena arrivata sul nostro mercato, non finisce più di stupire con le sue trovate geniali per tutti gli utenti.

Sin da subito, infatti, si è fatta apprezzare per le sue promozioni ed offerte sia per i clienti che richiedevano una SIM con un nuovo numero, sia per i clienti che volevano effettuare la portabilità da un altro operatore. Ha messo sempre in campo dei bundle pazzeschi a dei prezzi davvero assurdi che hanno fatto e continuano a fare gola a numerosissimi utenti. Pensiamo che, adesso, c’è un’offerta molto allettante.

E questa prevede minuti ed SMS illimitati e ben 180 giga di traffico internet anche in tecnologia 5G in tutte quelle aree coperte dal segnale. Il suo costo è di 9,99 euro al mese, con un prezzo per l’attivazione di 9,99 euro. E questa è valida per tutti, sia per chi vuole un nuovo numero mobile sia per chi vuole passare a Iliad da altro operatore. E di offerte come questa ce ne sono tante e si rinnovano anche ogni mese.

Per non parlare, poi, del fatto che, in maniera del tutto gratuita, gli utenti possono fruire di giga in più per la navigazione internet. Altro punto a favore, poi, di questo provider è, senza ombra di dubbio, l’assenza di aumenti improvvisi come sta accadendo con altri operatori telefonici sia di rete mobile che di rete fissa. In più, c’è anche altro che fa si che sempre più utenti sposino la sua causa.

Ebbene sì, perché nessuno si troverà mai con costi nascosti. Nessun addebito strano o improvviso. Le sue tariffe sono sempre le stesse e, soprattutto, lo sono per sempre! Ora, poi, ecco arrivare una novità pazzesca; qualcosa di veramente unico che, siamo sicuri, consentirà a questo provider di fidelizzare un nuovo ancora maggiore di clienti mobile che, al momento, in Italia, sono circa 10 milioni.

Con questa novità ognuno ha il numero telefonico che più gli piace!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Tutti gli utenti che hanno a cuore dei numeri per diversi motivi, potranno inserirli all’interno della loro numerazione telefonico. Come avete avuto modo di intuire, si tratta di un’occasione unica riservata non a coloro che effettuano la portabilità del proprio numero, ma a coloro che attivano una nuova numerazione.

C’é da dire, però, che il prefisso sarà uno di quelli riservati all’operatore. Ovvero, il numero telefonico inizierà con 351 o 352. Ed anche la prima cifra sarà assegnata automaticamente da Iliad. Di contro, gli utenti potranno scegliere le restanti 6 cifre della numerazione in base ai numeri che più hanno a cuore perché legati alla propria data di nascita, ad esempio.

Ma si può inserire anche quella del matrimonio o la data di nascita di una persona cara. Insomma, si può decidere fi fare ciò che si vuole. Ovviamente, Iliad procederà alla verifica del numero e se presente già in database, se ne potranno scegliere altri decidere, infine, di chiedere una numerazione nuova direttamente all’operatore.