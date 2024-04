Nirvam: allarme truffe sentimentali | Gli esperti rispondono

Gli esperti di Nirvam ci spiegano che cosa sono le truffe sentimentali online, come riconoscerle e come difendersi.

Le truffe sentimentali, tristemente in aumento negli ultimi anni, rappresentano una minaccia per chiunque cerchi l’amore online. I criminali sfruttano i social network e i siti di incontri per creare profili falsi e intrecciare relazioni virtuali con persone ignare, conquistandone la fiducia per poi sottrarre loro denaro o altri beni.

Ma come fare a distinguere un malintenzionato da qualcuno che vuole conoscerci veramente?

In nostro soccorso arrivano gli esperti di Nirvam, la famosa piattaforma di incontri online, che ci spiegano che cosa sono le truffe sentimentali online, come riconoscerle e come difendersi.

Come funzionano le truffe sentimentali online

Gli esperti di Nirvam ci aiutano a comprendere il modus operandi di queste truffe, che si sviluppano in diverse fasi. Inizialmente, il truffatore crea un profilo online ad hoc, studiando i gusti e le abitudini della potenziale vittima sui social network o siti di incontri. L’obiettivo è quello di creare un’identità fittizia che rispecchi i desideri e le aspettative della persona da truffare. In seguito, con abile manipolazione, il truffatore entra in confidenza con la vittima, costruendo una relazione di intimità e fiducia. Si mostra premuroso, attento e interessato alla sua vita, inviando foto, messaggi e regali virtuali. In questa fase, il truffatore cerca di ottenere informazioni personali da sfruttare in seguito.

Poi, inevitabilmente, arriva il momento della richiesta: il truffatore chiede alla vittima denaro, inventando storie drammatiche come improvvisi problemi di salute, incidenti o difficoltà economiche. Le richieste possono essere piccole e frequenti o un’unica somma consistente. Una volta ottenuto il denaro o ciò che desiderava, il truffatore svanisce nel nulla, lasciando la vittima con un profondo senso di vuoto e tradimento.

Come riconoscere e difendersi dalle truffe sentimentali

Gli esperti di Nirvam ci offrono alcuni campanelli d’allarme a cui fare attenzione per smascherare i truffatori e proteggersi dalle truffe sentimentali:

Diffidare del love bombing digitale : un’attenzione eccessiva e immediata da parte di uno sconosciuto online dovrebbe destare sospetti.

: un’attenzione eccessiva e immediata da parte di uno sconosciuto online dovrebbe destare sospetti. Non inviare mai denaro a persone conosciute online : qualsiasi richiesta di denaro, per quanto plausibile possa sembrare, deve essere considerata un campanello d’allarme.

: qualsiasi richiesta di denaro, per quanto plausibile possa sembrare, deve essere considerata un campanello d’allarme. Verificare l’identità della persona online : cercare tracce del profilo sui social network, fare ricerche incrociate con il nome e le informazioni fornite.

: cercare tracce del profilo sui social network, fare ricerche incrociate con il nome e le informazioni fornite. In caso di dubbi, chiedere aiuto: non esitare a confidarsi con amici, familiari o esperti di Nirvam per ricevere supporto e consigli.

In conclusione, la consapevolezza è fondamentale nella prevenzione delle truffe sentimentali online. Con una comprensione più approfondita dei metodi utilizzati dai truffatori e seguendo i consigli degli esperti, è possibile ridurre significativamente il rischio di cadere vittima di questi inganni. Nirvam si impegna a proteggere i propri utenti attraverso l’informazione e l’assistenza, dimostrando un impegno tangibile nella lotta contro le truffe sentimentali sul web.