LIDL un altro pezzo irrinunciabile: nel nuovo volantino arriva una aiuto per il caldo e l’estate davvero irrinunciabile | Ottimo in spiaggia, barca o campeggio

La primavera è arrivata e procede in maniera spedita con i suoi numerosi sbalzi d’umore, tra pioggia, neve e giornate cale, e presto lascerà il posto all’estate.

E Lidl lo sa benissimo tanto che ha lanciato, nel suo ultimo volantino, già di per sé ricchissimo di offerto, un prodotto che riuscirà a stupirvi. Sì, perché si tratta di qualcosa di fondamentale durante le giornate primaverili trascorse in campeggio o durante i picnic all’aperto. Ovviamente, si tratta di qualcosa di fondamentale anche durante le gite in montagna.

Per non parlare, poi, di quando, in estate, si decide di andare al mare o di partire facendo un tour che porterà a lambire diverse zone, città, paesini, sia dell’entroterra che della costa. Lo abbiamo detto molte volte in quest’ultimo periodo che questa catena di supermercati attiva nel settore discount ha prodotti fantastici ed anche molto economici.

E non ci stanchiamo di ribadirlo. Sì, perché dopo le varie offerte dedicate agli amanti del barbecue, dopo quelle riservate a quanti necessitavano di un robot da cucina, dalle numerosissime funzionalità ma dal costo contenuto, e quelle per il fai da te ed il giardinaggio, con tante attrezzature e tantissime piante, bulbi e semi, ecco arrivarne un’altra che lascerà tutti a bocca aperta.

Siamo sicuri che, una volta conosciuto il prodotto, le sue caratteristiche ed il suo prezzo, non riuscirete a non fiondarvi in uno dei suoi tantissimi negozi presenti su tutto il territorio nazionale. Farete la corsa agli scaffali che li ospitano pur di accaparrarvene uno. E, ovviamente, bisogna sbrigarsi per non far scadere l’evento promozionale.

Da Lidl ecco arrivare un prodotto targato Rocktrail!

Si tratta del Frigo elettrico portatile prodotto da questa azienda che vi svolterà completamente le vostre giornate all’aria aperta. Che sia al mare, in campagna o in montagna poco importa: le vostre passeggiate saranno al sicuro e, soprattutto, le varie pietanze che avete preparato. Passiamo, adesso a quelle che sono le sue caratteristiche peculiari.

Innanzitutto, partiamo dalla sua capacità. Ha una capienza di ben 29 litri. Le sue dimensioni consentono di portarlo dietro senza che occupi troppo spazio. la sua larghezza è di 41,4 centimetri, mentre la sua altezza arriva a 48,2 cm. Infine, la profondità è di 32,7 cm. Si può, ovviamente allacciare alla corrente elettrica.

E cn questo diciamo che si può allacciare sia alla presa da 230 V, sia a quella da 12 V come può essere quella dell’accendisigari in auto. Grazie, poi, alle sue ventole interne, questo frigorifero riesce a raffreddarsi ed a mantenere il calore in maniera molto, ma molto veloce e, soprattutto, in maniera uniforme. Mantiene il calore fino a 65°. Il suo costo è di soli 49 euro e questa offerta dura fino a domenica 28 aprile!