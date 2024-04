Fallout inarrestabile: dopo il successo della serie Tv di Amazon le novità non si fermano più | L’ultima dichiarazione di Bethesda farà impazzire i fan

Che cosa succede con la serie tv di Fallout? Il successo è stato tanto travolgente da causare un’immediata riconferma, un sequel inevitabile.

Grande successo per la serie Fallout: la trasmissione televisiva di Amazon Prime è riuscita in uno dei (rari) casi dove l’adattamento cinematografico è altrettanto buono dell’originale videoludico.

La serie risulta, a livello di numeri, la terza più vista su Amazon; e in assoluto la più vista dalla conclusione di un’altra ‘mega’ serie di Amazon, cioè ‘Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere‘. Non era scontato; molte altre serie, che si proponevano di attirare grande successo sfruttando i videogiochi, hanno fallito miseramente.

Ma così non è successo; e Fallout è riuscito dove molti altri hanno fallito. Se consideriamo inoltre il ‘gusto‘ della serie il successo risulta ancora più sorprendente; c’è tanto gore, tanto splatter, tanto humor ‘cattivo’. Eppure la serie piace, anzi ha un successo travolgente.

Ma chi è la mente dietro la serie tv di Fallout? La sceneggiatura è stata in realtà scritta a più mani: troviamo il fratello del più noto Christopher, cioè Jonathan Nolan e la sceneggiatrice Lisa Joy. La coppia aveva già scritto la sceneggiatura per Peripheral e Westworld; e sono serie non a caso presenti sempre in esclusiva su Prime Video.

L’annuncio che (quasi) tutti aspettavano, ecco il futuro di Fallout

A seguito del successo – e ciò non sorprende affatto, dopotutto – gli sceneggiatori hanno confermato che la serie è stata rinnovata per una seconda stagione. ‘Non vediamo l’ora di far esplodere di nuovo il mondo‘ conclude la nota stampa di Nolan e Joy. E noi con loro, verrebbe da aggiungere.

Di che cosa tratterà la seconda stagione? Non è noto, ma è probabile che proseguirà le vicende del mal assortito gruppo protagonista verso nuove terre della Wasteland. Chissà che stavolta non si esplori New Vegas o il deserto del Mojave, ricalcando quanto avevamo già visto nella serie videoludica. Gli scenari e le opportunità di avere una storia originale certo non mancano, vi sono letteralmente decenni di storia videoludica da scavare alla ricerca di ‘gemme’ videoludiche.

Certamente il progetto ha l’imprimatur del patriarca della serie, Todd Howard in persona; addirittura si è spinto a definirlo “uno dei progetti più spettacolari di cui abbiamo mai fatto parte“. Insomma, non poco da chi è stato il padre putativo di Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 e Fallout 75. Per non citare i progetti futuri, ormai in arrivo.