Trasferimento file: ora con una solo applicazione puoi farlo wireless tra Android e Mac | Non perdi più nulla

Ci siamo, finalmente, adesso è possibile trasferite dei file come non si poteva fino ad ora e l’esclusiva di Apple è definitivamente crollata.

Si, perché, ora, non c’è più necessità di dover possedere, ad esempio, un iPhone ed un Mac per farlo. Come abbiamo detto poc’anzi, il predominio dell’azienda di Cupertino è davvero terminato. D’ora in poi tutti i file contenuti sul vostro smartphone Android potranno essere trasferiti su un Mac in totale semplicità ed anche in maniera super veloce. Ed il tutto grazie ad una sola applicazione.

Ovviamente, potrete anche decidere di fare sì che un collega o un amico, ma anche un parente ed un vostro partner, che non hanno un dispositivo dell’ecosistema Apple, ma sono in possesso di uno smartphone Android, possano inviare i loro file in questo modo semplicissimo. Ebbene sì, ciò che prima era permesso solo agli utenti dell’azienda guidata da Tim Cook, ora, invece è permesso a tutti.

Si tratta di una vera e propria svolta, una rivoluzione epocale che lascerà sicuramente il segno indelebile del suo passaggio. Finalmente è stato colmato il vuoto, o meglio, è stato colmato quell’abisso che intercorreva tra i due sistemi operativi. Ed il tutto è stato fatto in virtù di quella che viene definita interoperabilità. Ci sa che, almeno in questo caso specifico, bisogna ringraziare qualcosa arrivato da poco tempo.

Parliamo, ovviamente, del DMA (Digital Markets Act) voluto fortemente dall’Unione Europea ed al.quale tutte le big tech, tutti i colossi hanno dovuto allinearsi. Stesso destino, ovviamente, è toccato anche ad Apple. E tutto è avvenuto dall’inizio dello scorso mese di marzo, precisamente dal 7 di quel mese. Ma torniamo a noi, a quella che è una ghiotta opportunità per tantissimi utenti.

Android to Mac: data transfer ora possibile!

Come ben ricorderete, nelle righe precedenti, vi abbiamo parlato di un’applicazione da scaricare. Ovviamente, questa dovrà essere installata sul vostro Mac. Purtroppo, però, non la troverete all’interno dell’App Store ufficiale, ma bisognerà scaricarla da Store Terzi. Ecco perché riveste un ruolo importante il DMA Europeo. Grazie ad esso, ora potete farlo tranquillamente. L’app in questione è Near Drop.

Fatto ciò, ora, non vi resterà altro da fare che sbloccare il vostro device Android ed iniziare a scegliere i file da condividere e trasferire su Mac. Ovviamente, come accade già con AirDrop, non importa se sceglierete documenti, immagini o video. Potrete inviarci di tutto senza problemi. Ed il bello è che non perderete la qualità dell’immagine o del video, ad esempio.

Il loro peso resterà invariato. Torniamo allo smartphone Android. Dopo aver scelto il file o più file, cliccate su “Condividi” prima e su Quick Share, poi. Magicamente vedrete comparire tra i dispositivi disponibili anche il vostro Mac. Selezionatelo ed il gioco è fatto. Da quest’ultimo, infine, basterà accettare la ricezione del file. Al termine del trasferimento avrete tutti i vostri file sul vostro Mac direttamente dal vostro smartphone non Apple.