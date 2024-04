LimitLess: il dispositivo wearable AI che ascolta al posto tuo e ragiona per noi | Sembra stupendo ma il suo lato oscuro preoccupa i governi e non solo

Nelle ultimissime ore sta facendo parlare molto di sé un nuovissimo dispositivo indossabile che ha Intelligenza Artificiale integrata.

E’ stato lanciato con questo slogan: “AI personalizzata basata su ciò che hai visto, detto e sentito“. Ma cosa vuol dire tutto ciò? Beh, in realtà, è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Ma andiamo per gradi e partiamo dall’inizio. Innanzitutto, c’é da dire che si tratta di una sorta di spilla con capacità davvero illimitate. Da qui il suo nome: LimitLess Pendant.

C’é da dire anche che si tratta di un dispositivo davvero allegro, dai tanti colori che possono essere scelti. Parliamo di colorazioni che vanno dal nero al bianco, dal blu al viola, passando per il rosa, il giallo, il verde ed anche da un colore iridescente, cangiante, dalle mille sfumature. Insomma, la scelta si presenta davvero ampia e variegata.

Dovete sapere, inoltre, che è già disponibile in preordine ad un prezzo di 99 dollari. Le prime spedizioni di questi dispositivi sono previste per la fine di questo anno. Ma come? Non è ancora arrivato e già si parla di lui? Ebbene sì, e c’é da dire che, al momento, sono maggiori gli utenti preoccupati che quelli affascinati da questo gadget.

Ed il problema principale riguarda proprio le sue funzionalità. Grazie all’Intelligenza Artificiale, questo riesce a tenere traccia di tutte le conversazioni avute dai sui possessori. In pratica, fa tutto. Ascolta ciò che viene detto, lo registra e ordina tutto. E non parliamo solo delle conversazioni avute di persona, ma anche di quelle avute con smartphone. Ed il polverone sulla questione privacy si è già alzato.

LimitLess Pendant: un accessorio AI dalle potenzialità enormi, ma con il macigno della mancata tutela della privacy!

Come abbiamo già avuto modo di accennare, questo dispositivo è in grado di capire tutto ciò che si dice durante una conversazione. Inoltre, è anche in grado di ricordare, per filo e per segno, tutto ciò che è stato detto. Pensate che potrete chiedergli anche un particolare di una conversazioni e lui ve lo restituirà indietro. Magari avete bisogno di ricordare l’orario di un meeting futuro e non lo avete segnato in agenda!

Purtroppo, però, tutto ciò fa tornare alla mente una questione molto, ma molto delicata. Parliamo di quella relativa alla tutela della privacy dei cittadini. In particolar modo, alcuni utenti hanno sollevato la questione relativa alle conversazioni ed al fatto che LimitLess riesca a carpire tutto quello che viene pronunciato, anche non dal loro possessore.

C’é da dire, però, in sua difesa che l’azienda produttrice ha immesso una funzionalità grazie alla quale questo problema è completamente risolto. Sì, avete capito benissimo. Qualsiasi altro utente diverso dal proprietario deve dare l’assenso alla registrazione della propria voce. Senza il suo “ok“, LimitLess si limiterà a registrare solo la voce di chi lo indossa.