LIDL che bontà: per colpa di questo elettrodomestico davvero geniale non andrai più al ristorante | I tuoi piatti saranno ancora più buoni e sani

Non si finisce mai di scoprire sempre nuovi dispositivi proposti da Lidl e questa volta il protagonista assoluto è un elettrodomestico.

Ebbene sì, ed in più dovete sapere che sarà in grado di preparare delle bontà uniche che, oltre lasciarvi senza fiato, a bocca aperta prima di assaggiarle, vi farà prendere una decisione che oseremmo dire drastica. In pratica, non vorrete andare più al ristorante data la bontà di ciò che riuscirete a preparare e la velocità e la facilità di esecuzione. Nel tempo abbiamo avuto modo di vedere tantissimi prodotti Lidl.

O meglio, tantissimi prodotti che provengono dal vastissimo ecosistema di marchi legati alla catena di supermercati tedesca attiva nel settore discount. All’interno dei suoi negozi presenti sull’intero territorio nazionale, tra i tantissimi scaffali, attendono che i clienti li portino nelle.proprie abitazioni. Su tutti, come non pensare a quello che è il suo “Bimby”, il robot multifunzione che è andato letteralmente a ruba nei mesi scorsi.

Ed ancora, abbiamo potuto conoscere tutte le altre offerte relative, ad esempio, al mondo del barbecue, ma anche a quello della bellezza e del benessere. Per non parlare degli interi reparti e, di conseguenza, di intere sezioni all’interno dei vari volantini proposti fino ad ora, dedicati alla moda per tutti – uomo, donna, bambino. Veri capi di abbigliamento dalla bellezza unica e dai prezzi davvero molto, ma molto bassi.

Insomma, ci si può trovare veramente di tutti in questi negozi e, ovviamente, anche il prodotto, l’elettrodomestico di cui vogliamo parlarvi. Sappiate che non poteva che essere prodotto anch’esso da Silvercrest Kitchen Tools. Come al solito, quest’ultimo non ha nulla da invidiare a quelli maggiormente conosciuti, acquistati ed apprezzati dai cittadini. Anzi, siamo sicuri sia inviato per quello che è il suo prezzo!

Silvercrest Kitchen Tools – Forno elettrico per pizza: in pochi minuti arriva in tavola qualcosa di ottimo.

E c’è da dire subito che non si tratta di un forno per pizza solito, uno di quelli che già si è visto ed anche più volte nel corso degli anni. Si, avete capito benissimo. Questo forno elettrico per pizza consente agli utenti che lo acquistano di cuocere, in contemporanea, ben sei pizza alla volta. Dite la verità, non riuscite a credere a ciò che state leggendo, vero? Ed invece è proprio così!

Ma veniamo alle sue caratteristiche peculiari. Innanzitutto, vi diciamo che la sua potenza massima è di 910 watt. Inoltre, si riscalda sia sulla parte inferiore che su quella superiore e la sua copertura è prodotta in terracotta. Quest’ultima può essere rimossa ed utilizzata per tenere al caldo o riscaldare anche le altre pietanza che preparerete. Ha dimensioni compatte e quadrate.

Occupa soltanto quaranta centimetri di lunghezza e di larghezza, mentre in altezza le sue dimensioni arrivano a 22 centimetri. Come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza potrete cuocere ben sei pizze insieme. Ovviamente, non parliamo di pizze solite, ma di mini pizze. Il suo prezzo è davvero molto basso. Lidl lo propone in vendita a soli 79 euro, ma bisogna fare presto, dato che questa promozione scade il prossimo 28 aprile!