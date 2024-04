TikTok ti clona: attenzione alla nuova funzione, gioia dei creator più arguti, tedio e preoccupazione per tutti gli altri | Privacy compromessa

Sin da quando ha debuttato sul nostro mercato, questa piattaforma social cinese, TikTok, ha riscosso un enorme successo, in particolar modo nel pubblico più giovane.

Grazie ai video, alle challenge, sono stati tanti gli adolescenti ed i giovani che ne ha sposato la causa. E, purtroppo, c’é da dire che, a causa proprio di queste challenge, alcuni utenti hanno perso la vita. Ciò ha fatto sì che si alzasse un polverone mediatico negativo intorno ad essa. Ma tutto, poi, si è disciolto come neve al sole di aprile.

E TikTok ha continuato a veder crescere il suo numero di utenti che la frequentavano e la frequentano abitualmente e, soprattutto, si è notato anche un ampliamento del target di pubblico. Ormai, non ci sono solo più gli adolescenti ad affollare la piattaforma. Sono molti anche gli adulti che, ormai, hanno un account e condividono i loro pensieri.

Questo fenomeno ha fatto sì che in molti, poi, contestassero le politiche di tutela della privacy messe in campo dall’azienda che ne detiene la proprietà. Anche molti Governi, nel mondo, hanno dubitato di ciò, poiché si credeva che TikTok fosse uno strumento in mano al Governo cinese in grado di controllare tutto ciò che gli utenti europei ed americani facessero.

Ora, poi, è sorta una nuova questione legata alla privacy degli utenti. Sì, perché è arrivata una nuova funzionalità che sta spaventando molti utenti. Anche se, c’é da dire che la stessa funzionalità è stata bene accolta da altri, in particolar modo i Creator di contenuti, che, anzi, ne sono praticamente entusiasti e la utilizzeranno in maniera costante.

La nuova funzionalità si affiderà all’Intelligenza Artificiale!

Ed eccoci qui, nuovamente a parlare dell’Intelligenza Artificiale e del suo utilizzo all’interno delle varie piattaforme, sia quelle Social che quelle di messaggistica presenti sui mercati internazionali. Ora è la volta di TikTok che ha deciso di affidarsi ad essa per offrire qualcosa di sensazionale per alcuni utenti e terrificante per tutti gli altri.

In pratica, questa nuova funzione sarà in grado di registrare e clonare la voce degli utenti. Si leggerà un testo e l’Intelligenza Artificiale, in pochissimi secondi, circa dieci, l’avrà fatta sua e clonata. E, ovviamente sarà pronta per essere utilizzata durante i video che verranno condivisi in piattaforma. Ancora non si sa nulla su come verrà tutelata la privacy di tutti.

Ma quel che è certo è che la voce Ai degli utenti sarà fruibile dalla immensa libreria della piattaforma cinese. Quindi, chiunque potrà utilizzarla per qualsiasi tipologia di video e di argomento. Ovviamente, prima di procedere alla registrazione della propria voce, bisognerà leggere un documento ed accettarlo in toto, ma resta sempre il problema di utilizzi futuri impropri della voce.