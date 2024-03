Gossip Girl: Blair Waldorlf sorprende tutti con il suo Tik Tok | Successo clamoroso

Un nuovo trend virale celebra il sogno di una delle protagoniste più amate di Gossip Girl: l’amore vero è un desiderio universale.

Un nuovo trend virale su Tik Tok ha come protagonista Blair Waldorf, la regina indiscussa di Gossip Girl.

Negli ultimi giorni, infatti, Tik Tok è stato invaso da video di ragazzi e ragazze che soffiano le candeline sulle loro torte di compleanno. La didascalia che accompagna questi video è emblematica: “ti capisco Blair, era anche il mio desiderio di compleanno“.

Ma qual è il desiderio espresso da Blair in un episodio di Gossip Girl che ha scatenato migliaia di video e la commozione dei fan?

Un tuffo nella prima stagione di Gossip Girl

Per capirlo, dobbiamo tornare all’ottavo episodio della prima stagione di Gossip Girl. In questa puntata, Blair Waldorf festeggia il suo compleanno e, nel soffiare le candeline, esprime un desiderio ben preciso: trovare il vero amore, qualcuno che un giorno possa provare reali sentimenti per lei.

I fan più attenti hanno però precisato nei commenti ai video che il desiderio di Blair era più specifico. Nella prima stagione, infatti, Blair è innamorata di Nate Archibald, ma la loro relazione è complicata da ostacoli e incomprensioni. Ecco perché, nel giorno del suo compleanno, la ragazza sogna di essere amata proprio da lui, sperando che si presenti alla festa e le chieda di ricominciare.

Il successo del trend del compleanno di Blair

Come ben sappiamo, il destino di Blair non la porterà a ricongiungersi con Nate, ma le riserverà un amore ancora più grande e passionale: quello con Chuck Bass, che diventerà suo marito. Il sogno di Blair, quindi, si è avverato, dimostrandoci che chi crede nell’amore vero non deve mai perdere la speranza.

Il trend di Tik Tok dedicato al desiderio di Blair ha dimostrato ancora una volta il potere di Gossip Girl di emozionare e ispirare il pubblico. A distanza di anni dalla sua prima messa in onda, la serie continua ad appassionare generazioni di fan, che si ritrovano nei desideri e nelle sfide dei protagonisti.