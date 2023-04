La riconoscete? Da bambina dolce e pettinata: oggi comanda la tv in Italia

Una foto su Instagram raffigura una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, che si è sempre dimostrata molto professionale. Lei stessa ha condiviso nelle ultime ore la foto da bambina, ricordando del suo compleanno e di essere nata sotto il segno dell’ariete.

La bambina oggi è una donna dello spettacolo italiano, molto amata e apprezzata. Ama il suo lavoro e lo dimostra con il suo impegno che negli anni non si è mai arrestato. E’ nata nel 1965 a Bentivoglio, in provincia di Bologna e oggi per la sua carriera vive a Roma.

La carriera della conduttrice è iniziata con il programma Domani Sposi, in casa Rai, ha condotto il programma con Magalli. Successivamente inizia a lavorare per Telemontecarlo e poi per Domenica Sportiva e Domenica In, riscontrando sempre un enorme successo e facendosi notare da tutto il pubblico italiano che ne rimane subito affascinato.

Negli anni duemila presenta il Festival di Sanremo e subito dopo il programma per il quale il suo volto ne è diventato simbolo, ovvero L’Isola dei Famosi. Appare anche nelle vesti di giudice per il talent show X-Factor. Inoltre dal 2016 approda anche in Sky.

La donna è stata sposata per molti anni con il calciatore italiano Stefano Bettarini, per poi divorziare nel 2004 dopo la nascita dei figli Niccolò e Giacomo. Oggi la conduttrice ha una relazione con Giovanni Terzi, scrittore italiano. La coppia si supporta a vicenda e sono sempre molto uniti e legati.

Chi è la bambina nella foto?

La conduttrice in questione non ama particolarmente il gossip e i riflettori puntati addosso fuori dall’ambiente lavorativo, ma per quanto riguarda i social, le piace condividere molto con i suoi fan e seguaci. Ama molto divertire tutti e divertirsi con il suo pubblico di Instagram, mostrando tutto ciò che fa.

I suoi post sono sempre molto divertenti e simpatici, condivide i suoi progetti e i suoi obiettivi lavorativi. L’ultimo suo post è una sua foto da bambina che ha sciolto il cuore di tutti i suoi seguaci: ecco chi è.

Ecco chi è la dolce bimba nella foto

La conduttrice che ha condiviso su Instagram la sua foto da bambina è Simona Ventura. La conduttrice ha condiviso con tutti i suoi seguaci un post, la prima foto la raffigura come è oggi, la seconda invece, quando era piccola.

Simona ha scritto: “Dalla prima foto alla seconda sono passati 58 anni…Sono anni che definirei ‘sull’ottovolante’. Dal sogno di poter lavorare nel mondo dello spettacolo ai momenti bui da cui però ho sempre trovato il modo e la forza di uscire. […] In tutto questo su e giù nelle emozioni di una vita felice c’è però un filo rosso: NON HO MAI MOLLATO. Happy Birthday to me”.