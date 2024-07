Notch: ce l’hai anche tu nel cellulare ma ignori a cosa serva | Ecco la sua funzione

Tutti gli smartphone hanno il Notch, ma tutti ne ignorano l’esistenza ed anche la sua funzione. Scopriamola insieme.

Gli smartphone, come risaputo, sono i dispositivi tech maggiormente utilizzati in tutto il mondo. Sono device tascabili, piccoli, ma potentissimi che consentono agli utenti di stare sempre al passo coi tempi, sempre aggiornati e, soprattutto, in comunicazione costante con il resto del mondo.

Grazie ad internet ed alle varie applicazioni gli utenti possono condividere pensieri, contenuti multimediali in tempo reale. Ovviamente, allo stesso modo, possono interagire con ciò che gli altri utenti condividono. Come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, gli smartphone sono utilizzati tantissimo ogni giorno.

Nonostante ciò, però, gli utenti non conoscono a pieno i propri device. Anzi, sembra proprio che siano dei perfetti sconosciuti. Ci sono delle funzionalità, delle componenti che risultano essere dei veri e propri segreti per molti. Uno di questi è il Notch che è presente su tutti i dispositivi, ma che viene puntualmente ignorato da moltissimi. Scopriamo insieme cosa è e che funzioni ha.

Notch: una componente importante e poco conosciuta

Se si traduce letteralmente dall’inglese all’italiano Notch, ci troveremo di fronte alla parola “Tacca“. C’è da dire che altro non è propriamente una tacca presente, oggigiorno, sugli schermi dei tantissimi smartphone di ultima generazione. Le sue funzioni sono diverse. Si va dall’essere il contenitore della fotocamera frontale, quella che viene usata per i selfie, ad esempio, fino alle casse per auricolari.

Dovete sapere, poi, che ce ne sono di diverse forme. Pensiamo, ad esempio, a quelle rettangolari che occupano tutto lo spazio in alto dello schermo. Ora, però, stanno diventando sempre più piccole e dalle forme più disparate come cerchi o, addirittura, gocce. Quel che è certo è che serve ad ottimizzare gli spazi in modo da avere uno schermo più pieno, più completo senza ostacoli.

Un contenitore per non rinunciare a nessuna funzionalità

Ha diverse forme, come abbiamo già accennato, e ciò dipende solo ed esclusivamente dall’azienda produttrice dei vari device presenti sul mercato. Ora, però, sono tanti i produttori che stanno abbandonando l’idea di Notch per sostituirla con altro, in particolar modo con dei fori centrali in cui viene contenuta soltanto la fotocamera frontale.

Altri, invece, come nel caso della società di Cupertino, Apple, hanno voluto addirittura renderlo animato, passando a quella che è la Dynamic Island, completamente personalizzabile, che tutti hanno potuto apprezzare sin dall’arrivo sul mercato degli iPhone 14 Pro Max.