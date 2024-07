Nessun errore: il volantino Mediaworld parla chiaro | Dyson nuovo a 11,80€

È una notizia davvero impressionante quella che arriva direttamente da Mediaworld e riguarda il Dyson nuovo.

Mediaworld è una grande catena di distribuzione attiva nel settore dell’elettronica di consumo. Sono tantissimi i negozi presenti su tutto il territorio nazionale. Questa azienda ci ha abituati, nel tempo, a degli eventi promozionali da paura, da fare invidia addirittura ad un colosso e-commerce come Amazon.

Questa volta, però, ha voluto davvero sbalordire tutti per stracciare la concorrenza che è davvero molto agguerrita e che, nell’ultimo periodo, si è anche ampliata di molto. Basti pensare alle tante offerte messe su dalle varie catene di supermercati discount come Lidl, MD, Eurospin e che hanno come protagonisti principali tantissimi dispositivi tech.

Mediaworld ha voluto fare di più. Ora c’è il nuovo Dyson a fare bella mostra di sé ad un prezzo che dire stracciato è un eufemismo. Il prezzo di vendita è davvero ridicolo. È assurdo che possa essere venduto così. Scopriamo, allora insieme, il prodotto e le condizioni di vendita.

Dyson AM 07: Mediaworld te lo regala

Il nuovo Dyson AM 07 è il nuovo ventilatore a torre super potente e super silenzioso. Pensate che ha una rumorosità pari solo a 64 db(A). Inoltre, i suoi consumi energetici sono davvero irrisori. La sua potenza massima è si soli 56 watt. In standby, poi, consuma solo 0,5 watt. Convoglia fino a 33 litri di aria al secondo e grazie alla Tecnologia Air Multiplier riesce ad amplificare l’aria circostante.

Cio vuol dire che riesce a fornire un flusso di aria delicato, ma sempre costante. Ha un telecomando che consente di controllare la potenza, l’oscillazione ed anche il processo di spegnimento attivando un timer da un minimo di 15 minuti fino ad un massimo di nove ore. Il suo punto di forza principale, però, almeno da Mediaworld è il prezzo di vendita.

11,80 €: questo il costo del Dyson da Mediaworld

È una roba da non credere assolutamente. Si tratta di un prezzo, come abbiamo già avuto modo di accennare in precedenza, davvero esiguo. Nessuno ci crederebbe se non fosse scritto all’interno delle informazioni presenti sul sito web ufficiale della grande catena di distribuzione tedesca.

Ebbene sì, avete capito davvero benissimo, lo pagherete soltanto 11, 80 euro. Questo è il prezzo da pagare ogni mese se si sceglie la rateizzazione del pagamento totale. In 24 mesi terminerete il processo di pagamento. Il costo in promozione è di 249 euro, ma se sceglierete la rateizzazione avrete un incremento di 34,20 euro. Sembra, però, il giusto compromesso per avere una rata irrisoria ogni mese.