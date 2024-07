iPhone: come funziona il blocco schermi e come rimuoverlo

Il blocco schermi degli iPhone è importante, ma come funziona e come si può rimuovere? Scopriamolo insieme.

Gli iPhone sono gli smartphone più venduti al mondo. La motivazione sta nel fatto che siano i device più performanti, più sicuri e maggiormente potenti e ricchi di funzionalità. Poi, con l’arrivo del loro nuovo sistema operativo a settembre, iOS 18, saranno praticamente rivoluzionari, nonostante alcuni veti qui in Europa.

Purtroppo, però, molto spesso, gli utenti sono un po’ distratti e dimenticano il loro device dovunque. La priorità, in questi casi, è quella di bloccare lo schermo prima che qualcuno possa entrare all’interno dello smartphone e vedere tutto ciò che c’é all’interno. Molto spesso, infatti, ci sono informazioni sensibili.

Queste vanno assolutamente tutelate per far sì che non cadano in mani poco sicure. Per far sì che non accada l’irreparabile, allora, ecco che si può bloccare l’iPhone in diversi modi. Abbiamo preparato una mini guida ai vari metodi che esistono in giro. Segnateli tutti, teneteli bene a mente, perché si tratta di qualcosa di importante.

Ecco come bloccare l’iPhone e procedere all’operazione inversa

Innanzitutto, vi diciamo che si può bloccare un iPhone da remoto, collegandovi al servizio “Dov’é“. Accedete col vostro Apple ID e vi comparirà a mappa. Selezionate il vostro iPhone e se c’è un palino verde, vuol dire che è stato rintracciato. Cliccate su Modalità smarrito e seguite la procedura guidata che vi porterà alla creazione di un codice.

Con quest’ultimo potrete bloccarlo e, ovviamente, una vota ritrovato l’iPhone potrete sboccarlo. Nessuno, durante questo asso di tempo potrà mai entrare a sbirciare al suo interno. Ovviamente, questo non è affatto l’unico metodo per farlo. Come già accennato, ce ne sono diversi. Vediamone alcuni.

Bloccare iPhone è molto semplice

Partiamo subito dal fatto che, magari un utente abbia potuto dimenticarsi di impostare un codice blocco. Per farlo basta entrare nelle impostazioni e fare tap su Face ID e codice. Qui, dopo avere cliccato su Attiva il Codice, ne dovrete impostare uno di 6 cifre che servirà a bloccare e sbloccare il device quando ne avete bisogno.

Come ben sapere, però, ne potrete impostare anche uno da 4 cifre, modificando e impostazioni. Stessa regola per il blocco e il conseguente sblocco con Face ID o Touch ID. Basta impostarlo e lo smartphone si sbloccherà solo con impronta o viso del proprietario. Insomma, di metodi per tenere al sicuro i dati che sono sul vostro device ce ne sono tantissimi, anche quando lo avete smarrito.