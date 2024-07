Spid Poste: cosa fare se non funziona e come chiedere assistenza urgente

Quando Spid Poste non funziona, non bisogna andare nel panico, ma basta chiedere assistenza. Vediamo come.

Spid è l’acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale e consente ai cittadini italiani di poter accedere a tutti quelli che sono i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione ed anche di interagire con essa. Pensiamo, ad esempio, alla possibilità di fare domanda per un Concorso pubblico. Ovviamente, non consente di fare solo questo.

Sono tantissimi i gestori dell’identità digitale nel nostro Paese. Pensiamo ad Aruba o anche ad Infocert, ed ancora NamiralID, Lepida, Poste Italiane. Potremmo continuare ancora, ma la lista sarebbe troppo lunga e tediosa. Quel che c’é da sapere è che tutti questi offrono livelli altissimi di sicurezza. Uno di quelli più gettonati è, senza ombra di dubbio, PosteID.

Possiamo anche dire che sia il servizio maggiormente utilizzato dagli italiani. Può essere attivato di persona direttamente all’interno dei tanti Uffici Postali, ma anche online, tramite riconoscimento con Carta di Identità Elettronica o a mezzo webcam. Alcune volte, però, non funziona e gli utenti vanno in panico. Scopriamo insieme i motivi e, soprattutto, come richiedere assistenza.

PosteID: motivi del non funzionamento dello Spid Poste e soluzioni

I motivi per cui lo Spid Poste non funziona sono davvero svariati e, nella maggior parte dei casi, a problematica è da riferirsi a distrazioni degli stessi utenti. Alcuni sono fi facile risoluzione come nel caso in cui non si ricorda quale sia l’username. Ricordatevi sempre che quest’ultimo corrisponde a vostro indirizzo mail.

Diverso è il caso relativo alla password dimenticata. Ebbene sì, perché nella situazione specifica, gli utenti devono richiedere assistenza tramite il numero 06.4526.3893 direttamente dallo smartphone associato a servizio Basta una telefonata per ricevere una mail con il percorso da seguire per impostare a nuova password. Ci sono, poi, anche atri casi in cui PosteID non funziona.

Codice dimenticato, OTP che non funziona e profilo bloccato

Nel caso del codice PosteID dimenticato, questo si può tranquillamente reimpostare dalla pagina di accesso dell’applicazione. Passiamo, adesso, all’OTP. In questo caso, dovete sapere che gli utenti hanno a disposizione soltanto 8 SMS con OTP ogni 3 mesi. Se sono stati usati tutti, bisognerà accedere con e credenziali PosteID.

Il caso più spiacevole in generale, però, risulta essere quando i profilo è bloccato. Capita più spesso di quanto si possa immaginare, nel momento in cui gli utenti sbagliano ad inserire troppe volte le loro credenziali. Dovete sapere, però, che bastano solo 30 minuti per poter riprovare a loggarsi, senza, ovviamente, sbagliare di nuovo