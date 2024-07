Luna Piena: è vero che porta fortuna? Cosa fare nei giorni dopo il plenilunio

La Luna Piena, secondo la credenza popolare, porta fortuna. Scopriamo cosa fare.

La Luna, da sempre, affascina tutti. È il satellite del nostro pianeta ed illumina le nostre notti. In particolar modo quando è piena offre una luce stupenda, illumina il cammino dei viandanti. Ad essa sono legati miti e leggende che vengono tramandati oralmente, di padre in figlio, sin dalla notte dei tempi.

Si dice che quando è piena accadano cose strane come la comparsa dei lupi mannari. Quel che è certo è che regola l’attività delle maree. Così come le onde del mare, però, anche le onde di energia dei corpi umani e degli animali, vengono modificate in base alla attività lunare. Si amplifica tutto in caso di luna piena o nuova.

Molti pensano, più, che porti fortuna quando si staglia, piena, in cielo ed illumina il mondo intero. Dovete sapere che ci sono dei piccoli accorgimenti da mettere in pratica quando si è in questo periodo. Sono semplicissimi e molto veloci. Vediamo, allora, come comportarsi con la luna piena e nel periodo immediatamente successivo.

Giorni di Luna Piena e successivi: cosa non fare assolutamente

Quando c’é il plenilunio, come abbiamo già avuto modo di accennare, c’é un rilascio maggiore di energia, sia positiva che negativa. In pratica, si acuisce tutto, dai pensieri belli a quelli brutti e, quindi, anche le conseguenze di questi si amplificano. Per questo motivo c’é una cosa assolutamente che deve essere evitata.

Non bisogna in nessun caso arrabbiarsi, né, tantomeno, bisogna intraprendere discussioni che potrebbero avere conseguenze catastrofiche all’interno dei rapporti. Ebbene sì, avete capito benissimo, meglio restare calmi, respirare profondamente e far finta di niente. Vediamo, adesso, invece, cosa fare.

Date spazio ai sogni ed avere pensieri positivi

La prima cosa da fare è dare spazio ai sogni per far sì che diventino obiettivi reali, concreti, tangibili, magari imprimendoli con l’inchiostro su un foglio di carta. È questo il modo giusto per dare loro la giusta forza. Al risveglio, fermatevi un attimo dalla frenetica vita quotidiana e cercate di avvicinare i pensieri positivi, allontanando quelli negativi.

In questo potrà sicuramente darvi una grandissima mano la meditazione. Ebbene sì, avete capito benissimo. Per far fuoriuscire la negatività serve calma, relax. Provate a farlo sia da soli che in compagnia, ne gioverete tantissimo. Infine, per raggiungere questo obiettivo, meglio non mangiare troppo, ma il giusto in modo da far riposare il vostro corpo dando maggiore spazio ai bisogni della vostra anima, della vostra coscienza.