Come giocare multiplayer on line: segui queste regole | Questi i giochi migliori

Di certo la modalità di gioco multiplayer non è una novità per i nostri tempi dato che i primi giochi di questo genere sono arrivati negli anni ’90 del secolo scorso.

Parliamo di giochi di ruolo in cui tantissimi utenti sono attivi e connessi in contemporanea a quella che è la rete. E di giochi del genere ne troviamo un’infinità, da quelli di carte, ai giochi di ruolo storici, a quelli sparatutto. Insomma, ce n’é per tutti i gusti. Viene soddisfatta la voglia di avventura, ma anche quella di relax dopo un’intera giornata di lavoro.

Quando si parla di giochi multiplayer, si fa riferimento, però, soprattutto, a quelli in cui gli utenti che giocano in quel momento, possono aiutarsi a vicenda, anche relazionandosi tra di loro. Sì, perché le comunicazioni possono avvenire sia in forma orale che in forma scritta. E sono moltissimi i cittadini italiani che hanno sposato questo modo di giocare.

Inoltre, possiamo dire che non è in voga solo tra i più giovani, tra gli adolescenti. Ma sono molti anche gli utenti adulti. Pensate che un’indagine ha messo alla luce che tra gli utenti nella fascia d’età compresa tra i 16 ed i 64 anni, il 34% ha dichiarato di giocare spesso online. Si tratta di una cifra altissima che sfiora i 10 milioni.

A questi, poi, vanno aggiunti anche gli utenti molto più giovani. Il mondo dei giochi online è ampiamente variegato e non solo per quanto riguarda l’età. Sì, perché al suo interno non c’é alcuna differenza razziale, religiosa o di ceto sociale. E tutti si adeguano ad una forma comune di linguaggio che è quella creata ad hoc. Ovviamente ci sono delle regole da rispettare per giocare online. Vediamole insieme e, soprattutto, scopriamo quali sono i giochi migliori.

Giochi online e multiplayer: regole e giochi migliori.

Tra i giochi online che vanno per la maggiore ce ne sono alcuni che rientrano nella categoria dei puzzle come Candy Crush, un gioco puzzle per smartphone ed altri device che sta dilagando tra gli utenti senza alcuna distinzione di età. Passiamo, però, adesso a quelle che sono le regole principali a cui bisogna adattarsi per giocare online in modalità multiplayer, entrando a far parte della comunità stessa.

Innanzitutto, bisogna sottolineare, che esiste un vero e proprio linguaggio creato dalla stessa. E’ il cosiddetto “linguaggio dei MMORPG“, e per MMORPG intendiamo i Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. Potremmo definirlo un vero e proprio nuovo linguaggio conosciuto solo in rete, quindi, un linguaggio appartenente quasi ad una “setta“. Per essere accettati dalla comunità di gamers bisogna conoscerlo a fondo e non si possono utilizzare dei sinonimi. A questo proposito, sappiate che ci sono dei veri e propri vocabolari per fare pratica. Ma vediamo quali sono i giochi multiplayer online che vanno per la maggiore.

Ecco i giochi con appeal maggiore

Sono ben tre e crediamo che rientrino anche nelle vostre conoscenze. Tra questi, il primo è, sicuramente, Fortnite, un gioco multiplayer che offre diverse modalità tra cui quella creativa. Poi, c’é Grand Theft Auto V, conosciuto come GTA 5 che, per appeal, è secondo soltanto, ad esempio, a Minecraft. Ed infine, non potevamo non menzionare Call of Duty, lo sparatutto proveniente dagli Stati Uniti d’America.