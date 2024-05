WhatsApp arriva lo stop: dal 1°Giugno tutti questi smartphone verranno fatti fuori di con un solo colpo | Sbrigatevi a fare backup o perderete tutto

Quando si parla di WhatsApp si pensa sempre solo ed esclusivamente a quelle che sono le tantissime funzionalità arrivate ed a quelle in arrivo.

Insomma, si parla sempre delle belle notizie. Quando, invece, ne arrivano di cattive ci si meraviglia e, ovviamente, sale il nervosismo. Purtroppo, però, ce n’é una che sta circolando nelle ultime ore e che riguarda la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta che, di certo, non farà felice nessuno. Anzi, possiamo dire che ha già fatto salire lo sconforto a tantissimi utenti.

Lo abbiamo già detto in apertura. WhatsApp è una piattaforma sempre ed in costante aggiornamento. Gli sviluppatori lavorano alacremente, giorno e notte, per portare novità entusiasmanti che vanno a migliorare quella che è l’esperienza di utilizzo degli utenti che hanno un account in piattaforma. Inoltre, poi, vanno a tenere alta la guardia che riguarda la sicurezza di tutti.

Ovviamente, poi, non si può non menzionare il duro lavoro di questi e che porta sempre nuove funzionalità le quali vanno a garantire sempre elevati standard di privacy ad utenti e loro dati. E nell’ultimo periodo ne sono arrivate davvero tantissime. E tutte sono state accolte col sorriso dagli utenti di tutto il mondo.

A riprova di ciò, possiamo dire che il numero di questi ultimi – già elevato peraltro – tende sempre a salire ed ha superato, nel mondo, i due miliardi. Purtroppo, però, per moltissimi utenti c’é una data da cerchiare in rosso. Ed arriviamo, così, a quella che è la brutta, anzi bruttissima notizia. Da quella data non potranno più utilizzare WhatsApp.

Addio alla piattaforma di messaggistica di Meta: dal 1° giugno niente sarà più come prima.

Ebbene sì, è questo il riassunto migliore della notizia che, purtroppo, abbiamo il dovere di darvi. Tantissimi smartphone, infatti, non saranno più compatibili con il nuovo aggiornamento che sta per arrivare e WhatsApp non funzionerà più. Prima, però, di perdere tutto, il nostro consiglio è quello di effettuare un backup di tutti i dati contenuti in piattaforma.

In questo modo, infatti, non andrete a perdere nulla di ciò che avete scambiato con altri utenti. Sì, perché l’unica soluzione, per poter continuare ad utilizzare WhatsApp come adesso, è sostituire il vostro vecchio device con uno nuovo, tecnologicamente avanzato e più performante. Non c’é alcuna differenza tra device Android ed iPhone.

Tra questi ultimi, ad esempio, i protagonisti in negativo della vicenda, sono gli iPhone 6S, iPhone 6S Plus ed iPhone SE. Passiamo, adesso, a quelli che sono i device Android. Tra questi ce ne sono tanti a marchio Samsung: i Galaxy Core, i Galaxy Trend Lite, i Galaxy Ace 2, i Galaxy S3 mini, i Samsung Galaxy Trend II. Ma ce ne sono anche tanti a marchio LG: parliamo degli Optimus L3 II Dual, degli Optimus L5, degli L7, degli F6 e degli F7. E la lista è ancora tanto, ma tanto lunga!