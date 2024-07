Unieuro Volantino: la macchina del caffè è regalata | Restano pochi pezzi

Ci sono pochissimi pezzi ancora disponibili per quanto riguarda la macchinetta del caffè venduta in promozione da Unieuro.

La grande catena di distribuzione italiana, attiva nel settore della tecnologia di consumo, giorno dopo giorno, nonostante sia passato tantissimo tempo dal suo esordio in questo mercato, continua a stupire tutti, grandi e piccini, su tutto il territorio nazionale. Al momento ha attiva una promozione denominata “Sottocosto“.

Dovete sapere che ci sono davvero tantissimi prodotti tech ed elettrodomestici venduti a prezzi irrisori. Ci sono percentuali di sconto da capogiro che arrivano a superare, in moltissimi casi, anche la soglia percentuale del 50%. Si tratta, ovviamente, come al solito, di un evento promozionale a tempo con una scadenza ben precisa.

Inoltre, poi, c’é da dire che, per tutti i prodotti messi a volantino, c’é un limite di pezzi disponibile. Ciò vuol dire che bisogna sbrigarsi e correre in uno dei tantissimi punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale perché potrebbe terminare tutto prima della data di scadenza. C’é, poi, un dispositivo, un piccolo elettrodomestico praticamente regalato.

Macchinetta del caffè venduta a un prezzo ridicolo

Il caffè è uno dei piaceri a cui nessuno riesce a rinunciare sia in casa che in strada. Al mattino, appena svegli, sentire soltanto l’odore del caffè caldo, fa sì che la giornata cominci nel verso giusto. Tutto questo Unieuro lo sa ed ha voluto stupire tutti, mettendo in bella mostra, all’interno del suo volantino una macchinetta del caffè.

Non è, però, la macchinetta del caffè che si prepara e si mette sui fornelli. Non parliamo della classica Moka, bensì, si tratta di un dispositivo funzionante con cialde, ma anche con il caffè in polvere. Inoltre, vi diciamo subito che consente di realizzare anche dei cappuccini davvero strepitosi. Scopriamola insieme.

Macchina da caffè tradizionale stilosa DeLonghi: te la regala Unieuro

La macchina da caffè protagonista del nostro discorso è a marchio DeLonghi, una garanzia del Made in Italy. La sua caldaia è in acciaio inox ed i suo serbatoio è moto capiente; pensate che ne monta su uno da un litro. Ha una pressione da 15 bar e, come già accennato in precedenza, funziona sia con cialde che con caffè in polvere

Oltre squisiti caffè, grazie a questo piccolo elettrodomestico, riuscirete a preparare anche dei deliziosi cappuccini. È disponibile sia nella colorazione nera che in quella crema ed è proposta in vendita a soli 89,99 euro. Bisogna sbrigarsi, però, perché a promozione scade fra pochissimi giorni e potrebbe capitare che terminino e scorte prima de tempo.