Apple ha sconfitto il mal d’auto: la soluzione viene dal nuovo iOS 18 | Ecco come funziona

Gli smartphone, ormai, vengono utilizzati sempre, in qualsiasi luogo ci si trovi, finanche al bagno, ed a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Tra i vari posti (oltre il bagno) in cui gli utenti li utilizzano, degne di menzione sono le automobili. Ebbene sì, avete capito benissimo. E’ vero che le auto di nuova generazione hanno tutte incorporato il display touch screen compatibile sia con Android Auto che con Car play e che, quindi, i conducenti possono interagire col proprio smartphone in quel modo.

C’é un però. Sì, perchè di smartphone se ne possono agganciare solo uno alla volta. Quindi i passeggeri delle auto, per interagire col proprio smartphone dovranno tenerlo tra le mani e dovranno stare con gli occhi incollati ai loro schermi. E, ovviamente, potranno leggere notizie, inviare messaggi o chiamate, ma anche stare sulle piattaforme social.

Sono poi anche tanti quelli che si isolano, indossano gli auricolari ed ascoltano i loro brani musicali preferiti o visualizzano contenuti multimediali in streaming sulle tantissime piattaforme che li offrono in abbonamento. Insomma, gli utilizzi in auto sono proprio gli stessi sia in auto che in altre situazioni. purtroppo, però, in macchina può capitare che ci si senta male.

Parliamo del mal d’auto che insorge, in particolar modo, quando ci si mette a leggere del testo all’interno dei veicoli. Il termine scientifico di questa problematica è chinetosi. Apple, però, ha appena annunciato di aver trovato il rimedio giusto per evitare questo spiacevolissimo inconveniente ai sui utenti. Grazie ad esso, nessun possessore di iPhone avrà questi disturbi.

Apple contro la chinetosi: la battaglia è già iniziata!

Si tratta di una nuovissima funzionalità che arriverà insieme a tantissime altre. E l’annuncio ufficiale è stato dato proprio dall’azienda di Cupertino in queste ultimissime ore. Il suo nome è Vehicle Motion Cues che in italiano può essere tradotto con “Segnali di movimento del veicolo“. Ma in cosa consiste questa nuova funzionalità?

In realtà è qualcosa di molto semplice che, però, è dimostrato scientificamente da diversi studi. Sì, perché Apple ha fatto delle ricerche in quest’ultimo periodo per prevenire problemi del genere quando si è in auto e si è intenti a leggere qualcosa dal proprio device. In pratica, inserirà una funzionalità che permetterà agli utenti di inserire dei puntini neri nel testo.

Ovviamente, non sarà di default, ma saranno gli utenti stessi a decidere di attivarla e di utilizzarla. Questi puntini neri si muoveranno contestualmente all’automobile. In questo modo, si andranno a combattere quelle che sono le cause scatenanti della chinetosi, ovvero i conflitti sensoriali che impediscono al cervello di trovare la quadra, provocando sensazione di malessere e capogiri.