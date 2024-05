Virus e Malware: ecco chi sono i più temuti del 2024, chi colpiscono e per quali loschi scopi sono progettatati | Conoscili per poterti salvare in anticipo

Quali sono i virus più pericolosi attualmente in circolazione? Proviamo a compilarne un’agile rassegna, naturalmente senza esigenze di completezza. Una lista aggiornata onde tutelarsi dal peggio.

Virus e malware, dopo l’elemento umano, continuano a essere ‘the worst menace’ per chi naviga su Internet, una minaccia costante. Dati personali sottratti, personalità clonate, conti in banca svuotati… I danni sono innumerevoli, non si contano. Meglio pertanto tutelarsi; innanzitutto con un buon antivirus e successivamente informandosi sulle peggiori minacce in circolazione.

Il primo virus di solito in alto nella lista dei sospettati è Clop Ransomware, capace se scaricato inavvertitamente di ‘bloccare’ i sistemi di sicurezza di Windows, rappresentando così una minaccia particolarmente insidiosa. Non a caso viene citato da Cryptomix, appartiene a quella categoria di Ransomware.

Un altro virus particolarmente pericoloso prende il nome di Cyborg e si presenta come un aggiornamento di Windows. Solitamente il file viene inviato tramite mail e viene scoperto per caso nello spam; si mimetizza alla pari di un aggiornamento di Windows.

Il file scaricato di solito è un .exe, un eseguibile che se cliccato cripta tutti i dati del computer, richiedendo in alternativa un riscatto, solitamente cripto monete o Bitcoin. Insomma, una vera e propria estorsione.

I virus più diffusi (e pericolosi), una piccola lista

Un altro virus da tenere sotto stretta vigilanza è il trojan Zeus Game Over, nascosto all’interno di propri documenti legittimi come foto, cartelle di documenti, giochi e così via. Si tratta di un trojan che ricopia i dati bancari e li conserva in una serie di server indipendenti, rendendolo davvero molto difficile da tracciare. Serve in questi caso un antivirus con un controllo in tempo reale, raro a trovarsi nelle versioni standard.

In questo contesto una tipologia di virus sempre più diffusa, presente su centinaia di PC, è costituita dal Cryptojacking. Si tratta di virus che sfruttano l’accelerazione hardware del computer onde fare criptomining, cioè ‘scavare’ alla ricerca di nuove criptovalute. Appaiono estremamente diffuse tra i giochi piratati; fate pertanto attenzione a cosa scaricate, caro gamers.

Un altro settore dal quale si teme una tempesta di attacchi malware è quello dell’intelligenza artificiale. Gli algoritmi dell’IA sono infatti capaci di programmare; e pertanto sanno anche creare, per hacker disonesti, virus e malware. Non ci sono codici etici o effettive regole che lo impediscano. Pertanto aggiornare il proprio antivirus rimane ormai imperativo.