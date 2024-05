Google finalmente lo porta in Italia: ora sono tutti pazzi di gioia per la novità che porta tanta sicurezza in più | Un vero colpo di genio

Finalmente, dopo Stati Uniti d’America e Canada, il colosso tech di Mountain View ha preso una decisione che fa strafelici tutti gli utenti italiani.

Si, perché è arrivata una nuovissima funzionalità che, tra l’altro, era anche molto attesa da tutti. Se ne è fatto un gran parlare nell’ultimo periodo, in particolar modo nelle ultimi settimane. Era sulla bocca di tutti al pari delle notizie che riguardavano i nuovi ed ulteriori problemi relativi proprio a Google e ad alcuni dei prodotti del suo vastissimo ecosistema. Sappiamo tutti cosa è accaduto.

È talmente noto che sarebbe anche inutile, superfluo parlarne. L’ultimo problema, in ordine di tempo, riguarda Chrome e le sue versioni per Windows, Linux e macOS. All’inizio del mese di maggio qualcuno, in maniera totalmente anonima, ha segnalato la presenza di una vulnerabilità molto, ma molto pericolosa che consentiva ai criminali informatici di immettere del codice arbitrario.

Tutto ciò significa che questi, in qualsiasi momento e, soprattutto, dovunque si trovassero, avrebbero potuto infettare i device con malware. E, ovviamente, una volta “contagiati i dispositivi con i virus”, avrebbero potuto operare in maniera indisturbata. È stata Google stessa ad ammettere la sua presenza e, inoltre, si è subito messa all’opera per poter risolvere questo ennesimo episodio increscioso.

Ha rilasciato un aggiornamento d’urgenza ed ha risolto il tutto. Ma ciò che, però, sta tendono banco in questo momento è, di sicuro, la nuova funzionalità di cui abbiamo dato cenno in apertura. Si, perché stravolge tutto e, soprattutto, aumenta di moltissimo i livelli di sicurezza degli utenti. Finalmente, dopo un po’ di attesa, eccola arrivare anche in Italia e diventare fruibile da tutti gli utenti che lo vorranno.

Google porta in Italia la sua funzione “Trova il mio dispositivo”

E la risposta di tutti potrebbe essere: “Finalmente!“. Ebbene sì, perché si tratta di qualcosa che tutti gli utenti aspettavano con ansia da tantissimo tempo. Ora, però, l’attesa è finita e la si potrà utilizzare per ottenere quella sicurezza in più che tutti desideravano avere. Si tratta di una vera e propria rete che darà la possibilità agli utenti di ritrovare il proprio device smarrito.

E dovete sapere che potranno essere ritrovati, rintracciati anche nel caso in cui si è offline. Ovviamente, si potranno rintracciare anche degli oggetti smarriti, purché siano dotati di tracker. In che modo, però, si potrà tracciare tutto offline? Beh, è molto semplice. In pratica, dovete sapere che verrà creata una rete di device e gadget in grado di rispondere alle esigenze degli utenti.

Per crearla, però, ogni utente dovrà fornire le autorizzazioni giuste, tramite le impostazioni del sistema operativo Android, alla funzionalità “Trova il mio dispositivo“. La sicurezza prima di tutto, quindi. E questo assunto è validato anche dal fatto che tutte le informazioni e le posizioni saranno tenute nascoste da Pin segreti o da password che solo gli utenti e coloro con i quali hanno condiviso la posizione conosceranno.