LIDL ed Harry Potter: continua la magia nel nuovo volantino della settimana | Tantissimi articoli originali tratti dai film per ragazzi di ogni età

Nessuno ci avrebbe mai creduto se qualcuno avesse sostenuto che Lidl avrebbe messo su un evento promozionale a tema Harry Potter.

Ed invece ecco che l’azienda tedesca ha sorpreso tutti, ma proprio tutti. Sì, perché dovete sapere che, all’interno del nuovissimo volantino, ha dato spazio ad uno speciale a tema per tutti i fan della saga immortale. Questo nuovo evento si chiama XXL ed il nome rispecchia la vastità dei prodotti che ci sono in promozione, anche dello speciale di cui vogliamo parlarvi.

Lo troverete subito dopo il focus sul giardinaggio in cui potrete trovare attrezzi utili per far sì che la vostra passione per il verde prenda il sopravvento. Appena girate la pagina, ecco che la magia vi avvolgerà completamente e farà sì che possiate fantasticare grazie ai prodotti che vi riporteranno indietro ad Hogwarts.

Saranno tutti felici di ciò che si troverà. Basterà entrare in uno dei tanti supermercati della catena per trovare interi scaffali dedicati ad Harry Potter. Si avrà l’imbarazzo della scelta. Ma, grazie ai prezzi che sono sempre davvero modici, si potrà anche decidere di acquistare tutto e portarsi a casa un intero set di prodotti con il marchio del piccolo mago.

Harry Potter da Lidl: c’é tutto per tutti

Iniziamo subito a prendere in esame quelli che sono i prodotti messi in promozione. E partiamo da quelli che hanno un costo minore rispetto agli altri. Li passeremo, però, in rassegna tutti, ma proprio tutti. I primi sono dei calzini per bambini Harry Potter. La promozione prevede che si possono acquistare ben 3 paia a soli 2,99 euro.

Sappiate, però che le misure vanno dalla 19 alla 42, quindi se siete adulti, ma avete la passione per questa saga, potrete acquistarli! Poi, ci sono gli Slip da Bambina “Harry Potter”. Anche in questo caso la promozione prevede l’acquisto di 3 paia, ma a 4,99 euro. Le misure vanno dagli 8 ai 14 anni e le colorazioni sono: bordeaux, rosa e bianca.

Ed ancora, troverete il Pigiama corto da bambini “Harry Potter”, con misurazioni dagli 8 ai 14 anni. Il costo previsto è di soli 5,99 euro. Sono in puro cotone. Per maschietti avrete la colorazione nera e quella in grigio e celeste. Per le femminucce, invece, c’é sia quella in total blu che quella in rosa e bordeaux.

Poi, ci sono i leggings da bambina, dagli 8 ai 14 anni, in varie colorazioni dal rosa al nero fino al rosso scuro. Il loro costo è di 6,99 euro ciascuno. Terminiamo questa nostra guida con le t-shirt sia per bambine che per bambini. Sono tutte in puro cotone ed in diverse colorazioni e fantasie. Le troverete, disponibili per l’acquisto, a soli 6,99 euro ogni due pezzi. Bisogna, però, sbrigarsi perché la promozione scade il prossimo 19 maggio.