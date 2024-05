iPhone: se ne avete uno sicuramente avrete fatto caso a queste App scomparse | Ecco il piano segreto (e silenzioso) di Apple

E’ una notizia davvero assurda quella che arriva proprio in queste ultime re e che è stata segnalata da tantissimi utenti legati all’azienda di Cupertino.

Ebbene sì, avete capito benissimo ed aggiungeremmo anche che si tratta di qualcosa di nefasto data l’importanza di quest’App. Insomma, continuano i brutti momenti per gli utenti italiani. Sì, perché le prime segnalazioni di questa scomparsa improvvisa sono arrivate proprio dal nostro Paese. In realtà, però, si tratta di qualcosa di ben più ampio.

Secondo quanto trapelato, infatti, nelle scorse ore, questo fenomeno coinvolge anche gli utenti tedeschi, quelli svizzeri ed anche di altri paesi del continente europeo. Insomma, si tratta di qualcosa dalla portata vasta che, però, almeno per il momento, non interessa utenti che vivono in paesi al di fuori dell’Unione Europea.

E mentre si rincorrono voci circa il futuro dei prodotti dell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, dai nuovi sistemi operativi alle nuove generazioni di dispositivi tecnologici. Si parla dell’avvento, finalmente, di quella che sarà l’Intelligenza Artificiale targata Apple. Insomma, son cose che permettono agli utenti di sognare.

Ma notizie come questa di cui sentiamo il bisogno di parlarvi fanno ritornare con i piedi per terra e, addirittura, portano malumore e nervosismo tra gli utenti che ne vengono a conoscenza. Vediamo, allora, cosa sta accadendo e scopriamo quale sia questo piano segretissimo che Apple ha messo in atto nell’ultimo periodo.

A.A.A. applicazione cercasi: è scomparsa e non si conoscono né i motivi né se si tratta di qualcosa di temporaneo!

Ebbene sì, c’é un’applicazione che è scomparsa dai radar degli utenti e non è più raggiungibile. Abbiamo parlato di piano segreto e silenzioso. E le motivazioni sono presto spiegate. In realtà, ce n’é solo e soltanto una e questa è da ritrovare nel silenzio assordante dell’azienda guidata da Tim Cook in merito a questa situazione spiacevole che si è venuta a creare.

I dispositivi interessati dalla scomparsa dell’applicazione in questione sono tutti gli iPhone, mentre la protagonista della storia è una delle applicazioni più funzionali di Apple. Parliamo di Apple News ed in particolar modo del suo widget che non esiste più e che, quindi, non permette all’applicazione di essere fruita dai possessori di iPhone.

E quello che spaventa di più gli utenti è proprio il silenzio di Apple circa questa situazione. Al momento non se ne conoscono le motivazioni della scomparsa. C’é chi sostiene che sia un bug e che l’azienda stia lavorando per risolverlo e chi, invece, ritiene che sia tutta colpa del DMA Europeo e delle norme mirate a regolamentare il mercato europeo per l’azienda di Cupertino. Staremo a vedere cosa accadrà.