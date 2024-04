LIDL moda: nuovo volantino tutto dedicato all’abbigliamento, dallo sportivo al casual che fa contenti adulti e bambini | Prezzo bomba su tutta la gamma

Che occasione per quanti sono alla ricerca di capi di abbigliamento e sono appassionati di moda! E tutto questo si troverà da Lidl.

Ebbene sì, avete capito benissimo. La grande catena di distribuzione tedesca attiva nel settore discount anche questo mese di aprile vuole stupire tutti i suoi clienti e, ovviamente, vuole fidelizzarne di altri. Come al solito, all’interno del suo volantino non si troveranno soltanto generi alimentari o prodotti per la casa.

Né, tantomeno, troveremo soltanto articoli per il fai da te o il giardinaggio. Lo abbiamo visto insieme in quest’ultimo periodo! Abbiamo parlato di viaggi estivi, ma anche di quelli primaverili ed anche di dispositivi elettronici che non hanno nulla da invidiare a quelli maggiormente conosciuti ed acquistati. E, dopo il settore SPA e benessere, ecco che c’é ancora altro da scoprire.

Infatti, in quest’ultimo volantino ancora attivo, abbiamo scovato un’intera enorme sezione dedicata alla moda. Si troveranno capi di abbigliamento per uomo, donna e bambini di qualità eccelsa, ma a dei prezzi davvero molto, ma molto accessibili. Tra i tanti, ne abbiamo selezionati alcuni per voi, inserendoli in una nostra consueta mini guida.

Aprile il mese del risparmio e dell’abbigliamento da Lidl.

La sezione dedicata a questo settore è davvero enorme e, per questo motivo, iniziamo subito a mostrarvi cosa troverete tra gli scaffali di questi supermercati. Partiamo da quello che è l’abbigliamento uomo. Partiamo dalla Felpa Da Uomo U.S. Grand Polo Equipment & Apparel Livergy, disponibile nelle taglie dalla S alla XL.

Il suo costo è di 14,99 euro. E, poi, ancora la T-Shirt Da Uomo in puro cotone U.S. Grand Polo Equipment & Apparel Livergy a 6,99 euro e gli Shorts Sportivi Da Uomo U.S. Grand Polo Equipment & Apparel Livergy a 9,99 euro. Passiamo, ora, all’abbigliamento donna. Come per gli uomini, il primo prodotto è la Felpa Da Donna U.S. Grand Polo Equipment & Apparel Esmara a 14,99 euro.

Ma c’é anche la T Shirt Da Donna U.S. Grand Polo Equipment & Apparel Esmara a 6,99 euro e ci sono i Pantaloni Chino Da Donna U.S. Grand Polo Equipment & Apparel Esmara a 12,99 euro. Ma è per i bambini che Lidl ha fatto ancora di più. Pensate che ci sono le T-Shirt Per Bambini Lupilu in vendita a 4,99 euro ogni 3 Pezzi.

E, poi, ancora, i Pantaloncini Da Bambina Lupilu in vendita a 4,99 euro ogni 2 pezzi. Spazio, poi, ai Leggings Capri Da Bambina Lupilu a 6,99 euro ogni 3 pezzi. E la lista sarebbe ancora lunghissimi. Quello che bisogna fare è solo una cosa: entrare in uno dei tanti negozi presenti su tutto il territorio nazionale ed approfittare di tutte queste fantastiche promozioni. C’é tempo fino al prossimo 14 aprile.