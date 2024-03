PlayStation, il rilancio di Sony è assurdo: ora disponibili tutti questi giochi in download Gratis | Utenti pazzi di gioia

Vediamo insieme quali sono i nuovi giochi PlayStation in offerta sulla famosa console. Alcuni molto noti, altri famosi, ma tutti egualmente interessanti.

Qual è la migliore console sul mercato? Si dibatte da anni, con generazioni di fan che si contendono furiosamente il titolo. L’xBox, si argomenta, è più economica, più ‘popolare’; la Wii è adatta a tutte le famiglie; Nintendo è il passatempo di grandi e piccini durante i viaggi; il computer è prediletto da chi ama personalizzare la propria esperienza, renderla unica. La PlayStation invece si distingue di solito per l’intrinseca serietà; chi sì considera un vero gamer difficilmente rinuncerà alle esclusive hardcore della Play. Molti dei titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi erano della PlayStation, è un dato di fatto.

Dovrebbe, a questo proposito, giungere a breve l’annuncio dei nuovi giochi gratuiti per la console, disponibili per chi possiede un abbonamento Plus. Un appuntamento atteso con grande ansia dagli utenti.

I giochi PlayStation inseriti nell’ offerta saranno poi disponibili per il download nella mattina – solitamente ore 11, verso la mattina ormai inoltrata – di martedì 2 aprile, dopo Pasquetta. Rimarranno poi disponibili per il gioco fino al 2 maggio; come da tradizione un mese esatto.

Tra i giochi che si ritiene – con legittima certezza – che verranno resi disponibili c’è Immortals of Avernum. Terribile Flo commerciale, con pochissime vendite reali; eppure ha un 9/10 tra le recensioni sulla piattaforma Steam, vi deve pertanto essere qualcosa di buono.

I giochi offerti da PlayStation per aprile, una mini rassegna

Ma che cosa è Immortals? Si tratta di uno sparatutto che mescola elementi del classico shooter con gli RPG fantasy a base di incantesimi e mana. Una miscela originalissima, non a caso veniva definito ‘shooter magico‘. Un generale disinteresse dei giocatori, di natura tradizionalisti, e una campagna pubblicitaria poco riuscita avevano però condannato il gioco all’oblio.

Accanto a ciò dovremmo teoricamente trovare ‘Minecraft Legends‘. Gioco che ha fatto la storia del gaming e – in senso lato – della stessa Internet in generale, Minecraft rimane a buon diritto quanto oggi viene definito un classico. Il gioco in questione aggiunge un nuovo tassello alla storia; tassello un po’ stanco, ma comunque molto interessante.

Infine, secondo le ultime indiscrezioni, troveremo quel gioiellino della Pixel art altrimenti nota come ‘Skul the Hero slayer‘. Se oggigiorno si rincorre (vanamente) l’ iper realismo nei giochi, c’è chi sceglie una strada alternativa. Sono i giochi indie, la subcultura degli alternativi.