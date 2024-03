iPhone 16 e Pro: le foto con mockup e dimensioni sfuggite al controllo invadono la Rete e rivelano i piani segreti di Apple | È davvero meraviglioso [FOTO]

Come sarà il nuovo iPhone 16? Poco è noto, ma non mancano le indiscrezioni, i gossip. cerchiamo di capire cosa c’è di vero nelle tante chiacchiere sul web.

Sono ormai molto frequenti le discussioni sul futuro degli iPhone della Apple. In particolare ci si sta concentrando, con particolare enfasi, sui nuovi iPhone 16, la cui attesa rappresenta per molti utenti un evento d’importanza fondamentale, sicuramente strategica.

Naturalmente poco è noto sull’hardware degli iPhone in oggetto; però qualcosa inizia a essere conosciuto sull’aspetto esteriore, su come effettivamente si presentano. Lo sappiamo, perché gli iPhone 16 devono anche ricevere gli specifici accessori; cover, ammennicoli vari e così via. I produttori cinesi e americani hanno pertanto già ricevuto dei mock up, delle ‘copie’ degli iPhone originali.

Che cosa dunque effettivamente è noto, sui nuovi iPhone? Innanzitutto i cellulari in questione disporranno di due fotocamere collocate verticalmente, come nei vecchi modelli. Inoltre la zona, dall’essere un grande quadrato ricolmo di ottiche e fotocamere, tornerà ad essere ‘minimale’.

Tutti i nuovi dettagli sull’iPhone 16, ecco l’aspetto finale

La nuova disposizione delle fotocamere consentirà di connettere anche i nuovi iPhone alla nuova meraviglia tecnologica della Apple – amata da alcuni, criticata da molti – cioè l’Apple Vision Pro. Una nuova accessibilità per il nuovo modello. Rispetto ad altri modelli sarà anche presente un tasto ‘cattura’, inserito a lato, sotto il tasto di accensione. Il nuovo tasto dovrebbe permettere di fare screenshot, iniziare (e finire) la registrazione di video e zoomare le immagini. Un tasto pertanto molto sensibile al tocco, capace di diverse variazioni.

Stando alle (poche) notizie invece disponibili a proposito dell’hardware, l’IPhone 16 disporrà di un tetraprisma con zoom ottico 5x; la versione di fascia alta avrà un display notevolmente più grande a confronto coi modelli odierni. Crescerà pertanto anche la scocca del modello, con battere di grandi dimensioni e una (benvenuta) autonomia. In generale vi saranno alcuni display dalle dimensioni mai viste prima d’ora, davvero grandi; facilitati in ciò dalle cornici estremamente sottili.

I colori disponibili, stando agli informatori cinesi, consisteranno nel nero (space black), nel bianco, nel grigio e in un inedito ‘rosa’, in realtà una sorta di ocra. Il bianco sarà meno ospedaliero e più con una sfumatura verso l’argento. Scompare invece il vecchio ‘Blue Titanium’. In generale il feeling vuole essere maggiormente simile a quello di un’automobile o un oggetto di lusso, evitando ogni genere di riferimento alla plastica o al giocattolo(so).