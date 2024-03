App per incontri, scoppia lo scandalo: questa ha un requisito che nessun altra aveva mai richiesto | Se ce l’hai così sei subito ammesso

Oggigiorno, le App di incontri sono sempre più utilizzate dagli utenti di tutto il mondo; ed anche in Italia questo trend è ampiamente soddisfatto.

Si, sono tantissime le coppie che si sono formate dopo essersi incontrate su una di queste piattaforme. E queste ultime sono in numero elevate. Possiamo dire che gli utenti abbiano l’imbarazzo della scelta. Certo, sono anche molto gli utenti che vanno alla ricerca, una volta si queste piattaforme, di incontri occasionali o anche solo di semplici amicizie. È indubbio, però, che di fidanzamenti ce ne sono stati.

E questi sono arrivati anche alla convivenza, al matrimonio ed alla creazione di una vera e propria famiglia, con figli a cui badare. Purtroppo, però, il numero dei divorzi è anch’esso altissimo ed anche dopo pochissimo tempo. Ovviamente questo dato è alto anche prendendo in considerazione i divorzi dopo matrimoni arrivati con conoscenza tradizionale. Purtroppo sono in forte crescita.

Tornando alle App di incontri, c’è una ragione particolare che porta al divorzio. E se state pensando che questa possa essere legata alla presenza di rapporti extra coniugali, vi state sbagliando di grosso. Certo, anch’essa è una delle cause, ma non è affatto quella maggiore. Ce n’è un’altra che sta mietendo numerosissime vittime sul suo cammino e, per questo motivo, è il requisito fondamentale di una App di dating totalmente nuovo.

Inutile dirlo, ma tutto ciò ha creato un enorme clamore. E molto sono gli utenti che sono rimasti infastiditi dall’unico requisito di accesso. Fino a pochissimo tempo fa, una cosa del genere era totalmente impensabile. Ed invece, adesso è diventata realtà e bisogna anche farci i conti. Ovviamente, ci sono dei parametri sotto i quali non si può scendere. E sono anche monitorati giorni dopo giorno, anno dopo anno.

Ecco Score, l’App di incontri creata da Neon Money Club.

L’azienda che l’ha pensata e sviluppata è una fintech e, per tale motivo, ha posto, come causa maggiore dei divorzi, il reddito basso. Ebbene sì, avete capito benissimo. Secondo una sua ricerca chi ha un reddito alto è più incline a metter su un rapporto stabile e duraturo, rispetto ai cittadini che vivono in condizioni economiche peggiori. Per questo motivo, il requisito fondamentale per fare parte di questa App è il reddito.

E all’atto dell’iscrizione vengono assegnati dei punteggi. La loro somma, ovvero il credit score, non può e non deve essere inferiore a 675. Mentre quello ideale per tutti che sta a significare solidità finanziaria e, quindi, di conseguenza, stabilità negli affetti è 850. Purtroppo, questo punteggio è di difficile raggiungimento per molti cittadini. Ma il range è ampio e può essere raggiunto.

Ovviamente, ma era di facile immaginazione, questa nuova App di dating sta facendo discutere e non poco. Si, perché sono molti coloro i quali pensano sia qualcosa di altamente discriminatoria. Per questi è impensabile innamorarsi di un’altra persona guardando solo ed esclusivamente a quella che è la condizione del suo portafoglio.