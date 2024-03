Apple nel panico per paura dei virus su App Store alternativi: ecco come bloccarne l’accesso e le possibilità di download | Mantieni sicuro il tuo iPhone

Apple ha mostrato chiaramente una forte preoccupazione in tutti i paesi dell’Unione Europea a causa della possibilità di essere vittime di virus.

Ovviamente, non siamo qui a parlare di un virus come quello in circolazione dal 2020 e che ha mietuto numerosissime vittime sul suo cammino, portando terrore, morte e crisi economica in tutto il mondo. Parliamo di un altro tipo di infezione che passa attraverso i dispositivi tecnologici in possesso degli utenti che li utilizzano in maniera massiva.

Come ben sapete, infatti, in Europa, è entrato in vigore il DMA, il Digital Markets Act. Ed Apple è stata costretta, suo malgrado, controvoglia, a dover allinearsi e consentire agli utenti di impostare un browser predefinito totalmente diverso da quello di sua proprietà, Safari. Inoltre, gli utenti potranno fare qualcosa di simile agli utenti Android.

Sì, e c’é da dire anche che questi ultimi lo fanno già da tantissimo tempo. Parliamo della possibilità di poter installare applicazione all’interno dei loro device da App Store di terze parti. Come ben sapete, fino ad ora, Apple non prevedeva qualcosa del genere, a suo dire per tutelare quella che è la sicurezza degli utenti e dei loro dati.

Ora che, però, l’Unione Europea lo ha imposto, Apple si sta disperando perché i suoi utenti sono tutti a rischio di potenziali minacce ed attacchi da parte dei criminali informatici. Come ben sapete, questi ultimi sono sempre pronti ad approfittare anche di una minima falla. E l’azienda di Cupertino è corsa subito ai ripari!

Ecco come bloccare App Store di terze parti con il vostro iPhone.

Nonostante le numerosissime critiche mosse all’azienda guidata da Tim Cook nell’ultimo periodo, c’é da dire che questa sia stata ed è ancora sempre attenta alle esigenze dei suoi affezionati. in particolar modo, Apple tiene molto a quella che sono la loro privacy e la loro sicurezza. Per questo motivo, pur allineandosi al DMA, ha inserito la possibilità, da parte degli utenti di bloccare, Store di terze parti

E, di conseguenza, verranno bloccate le App contenute al loro interno che possono, in molti casi, risultare infette e provocare seri danni ad utenti e device. Sì, avete capito benissimo, e lo ha fatto con il rilascio della nuova versione del sistema operativo iOS 17.4. Chiunque, infatti, potrà decidere di bloccare questi Store direttamente dal proprio iPhone.

E potrà farlo per difendere se stesso da attacchi hacker, ma anche i propri partner ed i propri figli. Ed è proprio su questi ultimi che Apple ha focalizzato maggiormente la sua attenzione. Sono i più giovani ad essere maggiormente bersagliati da applicazioni ingannevoli. Se anche vi avete paura, non perdete tempo e bloccatele completamente.