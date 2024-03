Consumi elettrici: ecco chi utilizza più energia tra la friggitrice ad aria ed il forno elettrico | La risposta sembrava scontata ed invece no

In un contesto socio economico come quello che si vive nell’ultimo periodo, sin dalla pandemia di Covid 19, il chiodo fisso di tutti è sicuramente il risparmio.

Ebbene sì, bisogna ottenerlo a tutti i costi, dato che, purtroppo, questa crisi che attanaglia non solo il nostro paese, ma il mondo intero, dura, ormai, da troppo tempo. Si pensava di arrivare alla luce in fondo al tunnel nel momento in cui si provava a ritornare alla normalità dopo il Covid ed invece, a causa delle guerre ancora in atto, ci sono stati ulteriori aumenti.

Per non parlare, poi, dell’inflazione che ha dato una mazzata tra capo e collo a tutti i risparmiatori. La situazione, come ben sapete, non è affatto delle migliori ed ora ci si è messa anche la Commissione Europea a lanciare un allarme circa il gas e la sua fornitura. Ne arriverà di meno e la conseguenza saranno ulteriori aumenti.

Come abbiamo avuto modo di accennare, l’obiettivo primario di tutte le famiglie è diventato il risparmio. E, nella stragrande maggioranza dei casi, gli utenti cercano di ottenerlo diminuendo drasticamente quelli che sono i consumi energetici legati a tutti gli elettrodomestici presenti all’interno delle loro abitazioni.

In un caso specifico, poi, quello del forno elettrico, sono molti coloro i quali gli stanno preferendo la friggitrice ad aria, perché, secondo quanto riportato da alcuni esperti del settore, quest’ultima consuma molto, ma molto di meno. Ma p davvero così? Quali sono i consumi effettivi dei due elettrodomestici? E quale preferire, quindi?

Forno elettrico o friggitrice ad aria: quale consuma di più?

In qualsiasi situazione, non bisogna mai dare risposte affrettate ed azzardate. Ed anche in questo caso, prima di emettere una sentenza, bisogna capirne di più. Si potrebbe dire che è la friggitrice ad aria, contrariamente a quanto si crede, a consumare di più. Ma è sempre meglio effettuare un’analisi ponderata, basandosi su quante più informazioni possibili.

Prima di rispondere alla domanda su quale sia più efficiente dal punto di vista energetico, c’é da dire che tutti e due gli elettrodomestici consumano tanta energia. Si parla di un consumo tra i 1200 ed i 1800 watt per la friggitrice ad aria e di un consumo, per quanto riguarda il forno elettrico, che va dai 900 ai 1500 watt.

Tenendo presente tale assunto, possiamo dire che, mediamente, in un’ora, il forno elettrico consumerà circa 12 centesimi di euro per il suo funzionamento. Mentre, la friggitrice ad aria, ne consumerà circa 0,18 euro. Più conveniente il forno, allora? beh, non è detto. Anzi, per capire al meglio quale bisogna utilizzare per risparmiare, bisogna comprendere i tempi di cottura. Quelli del forno sono più lunghi, mentre la friggitrice ad aria preparerà le pietanze in minor tempo. Va da sé, quindi, che sarebbe meglio prediligere quest’ultima.