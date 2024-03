Apple deve rinunciarci: investitori delusi e utenti insoddisfatti per questa decisione che ha diviso la Mela in due | Non c’è futuro

Si tratta di un momento no per l’azienda di Cupertino guidata da Tim Cook che, però, dura da diversi mesi, ormai, dallo scorso settembre.

Ebbene sì, sembra davvero non voler cessare questo brutto periodo per Apple che si è trovata ad affrontare numerosissime problematiche nel corso degli ultimi mesi. Ora, poi, è arrivata una notizia davvero inaspettata. Si, perché l’azienda ha deciso di abbandonare, questa volta in maniera definitiva, un progetto che avrebbe stravolto tutti i mercati. Ed invece, ora, non se ne parlerà più.

Tutti sono rimasti esterrefatti ed anche molto, ma molto deluso, dagli utenti, agli esperti del settore, fino ad arrivare a tutti i finanziatori. Eppure c’era chi ci avrebbe scommesso. Sarà perché l’azienda vuole dedicarsi alla soluzione dei problemi riscontrati da settembre con l’arrivo di iOS 17. Pensiamo ai vari bug ed alle vulnerabilità riscontrate e segnalate. Queste sono state anche sfruttate.

Pensiamo al trojan scoperto da poco e che ha sfruttato una di queste vulnerabilità. Ma ci sarebbe da fare un elenco davvero lunghissimo di problematiche e sarebbe troppo noioso. Queste, però, fanno il paio con l’arrivo in pompa magna degli Apple Vision Pro che, però, prontamente gli utenti stanno restituendo al mittente negli Stati Uniti d’America. Alcuni leakers bene informati, però, forniscono un’altra motivazione.

Secondo questi ultimi, infatti, pare che Apple abbia deciso di abbandonare uno dei suoi progetti principali, per dedicarsi anima e corpo allo sviluppo della propria Intelligenza Artificiale. Si, avete capito benissimo. Ha spostato tutte le risorse su questo settore e sul suo sviluppo. Ricordiamo che sono molti colori che pensano che possa arrivare già con iOS 18. Tornando al nostro discorso, però, possiamo dire che sia qualcosa di grave.

Addio alla Apple Car: il progetto Titan ha chiuso i battenti.

Ebbene sì, coloro i quali speravano di vedere diventare realtà la macchina elettrica targata Apple, devono abbandonare questo sogno nel cassetto dei ricordi. L’azienda di Cupertino ha riposto già in uno di questi il suo progetto e si dedicherà soltanto alla Intelligenza Artificiale. Insomma, basta parlare di auto elettriche e la motivazione è ben precisa. Come ben sapete, Apple non azzarda mai passi falsi.

O meglio, ci prova. E questa volta, possiamo dire che mai scelta sia stata più azzeccata. La motivazione? È davvero molto semplice. I suoi principali competitor in questo campo, infatti, hanno appena dichiarato che il mercato delle auto elettriche stenta a decollare a causa della mancanza di domanda. Se Tesla ha riscontrato un rallentamento delle vendite, poi, c’è un’altra azienda che, addirittura, sta provvedendo a dei tagli.

E questi riguardano la spesa, ovviamente, ma anche il personale. Insomma, possiamo dire che Apple ha ponderato bene la sua scelta ed ha deciso di spostare i finanziamenti e le sue risorse su un terreno maggiormente affidabile e che può dare i frutti sperati anche in un lasso di tempo minore. In parole povere, meglio l’IA fortemente richiesta che una macchina elettrica con scarsa domanda.