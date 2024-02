IKEA invade l’Italia: ecco i suoi nuovi impianti fotovoltaici, completi e low cost rendono la tua casa autonoma | Stavolta addio bollette luce

Se state cercando un impianto fotovoltaico da installare sul tetto della vostra abitazione, dovete sapere che Ikea ha qualcosa che fa per voi.

Si, avete capito benissimo. Dopo aver scoperto che catene di supermercati discount, come Lidl ed Eurospin, offrono prodotti per il fai da te e prodotti tech con caratteristiche da paura e costi davvero irrisori, ecco che Ikea e pronta a sorprendere tutti con i suoi pannelli fotovoltaici a basso costo. C’è da dire, però, che il costo basso non è indice di scarsa qualità.

Anzi, la qualità è davvero altissima. L’Italia fa parte di quei paesi in cui esiste questo nuovo progetto di Ikea. Attenzione, però, perché quattro regioni sono fuori al momento e parliamo di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tutti gli altri cittadini italiani possono usufruire di questa fantastica opportunità di passare al fotovoltaico a costi esigui.

Diciamoci la verità, i motivi per convertirsi al fotovoltaico sono molteplici e, fra questi, non possiamo non menzionare, ad esempio, la possibilità di tenere basse, ed i molto, le bollette della fornitura di energia elettrica. Inoltre, poi, grazie a questi impianti si riesce anche a tutelare l’ambiente circostante. In pratica, la vita di chi possiede uno di questi impianti migliora di molto.

Ed ecco che entra in gioco Ikea con una offerta che prevede l’acquisto e l’installazione di questi impianti. Ovviamente, questi dispositivi verranno anche configurati al meglio da tecnici qualificati. Si tratta di un investimento sicuro che può portare soltanto benefici. Non bisognerà pensare a nulla se non al Sole ed alle sue proprietà.

SOLSTRÅLE: Ikea e Svea Solar insieme per offrire il meglio ai loro clienti!

Ebbene sì, il progetto fotovoltaico di Ikea ha inizio nel lontano 2019, ma adesso, l’azienda svedese fa realmente sul serio grazie alla collaborazione con l’azienda Svea Solar che ha sede a Stoccolma. Certo, quest’ultima installa i suoi impianti anche per conto proprio, non solo collaborando con Ikea. Su tutti, spunta un impianto in particolare.

Ebbene sì, parliamo di quello Mini da 1,9 kWp senza sistema di accumulo. Il suo costo, comprensivo di installazione, configurazione ed anche di tutte quelle pratiche amministrative necessarie, ammonta a soli 4899 euro. E dovete sapere che in questo prezzo è compresa già l’IVA che è al 10%. Inoltre, come ben sapete, queste spese sono detraibili al 50%.

In pratica, all’atto della dichiarazione dei redditi, potrete decurtare queste spese, anche se in dieci anni. Se, poi, volete anche una batteria di accumulo, il prezzo totale sale intorno agli 8700 euro. Infine, dovete sapere che un esperto di Svea Solar, vi accompagnerà in tutto il percorso necessario, sin dall’inizio, e darà vita anche, se necessario, ad un sopralluogo!