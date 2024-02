Bufera su Nirvam: la nuova chat d’incontri alla gogna | “Profili obsoleti e fake”

Nirvam, una delle piattaforme dating più popolari in Italia, è finita sotto accusa per la presenza di profili obsoleti e fake.

Lanciato nel 2005, Nirvam è una piattaforma di dating online che vanta un’ampia community di utenti in Italia e all’estero. Accessibile unicamente da web, promette di far incontrare nuove persone, ampliare le amicizie e trovare l’amore. La sua particolarità è la possibilità di avviare videochat, anticipando il primo incontro “reale” e garantendo maggiore sicurezza.

Nirvam: profili obsoleti e fake

Nonostante le premesse, Nirvam ha un basso rating da parte degli utenti. Le lamentele principali riguardano la presenza di profili non aggiornati e fake. Gli utenti si trovano costantemente a dover fare i conti con persone che sembrerebbero essere bot o che addirittura utilizzano immagini rubate da internet. Questo fenomeno non solo mina la fiducia degli utenti, ma compromette anche l’integrità dell’intera piattaforma.

Inoltre, nonostante Nirvam offra un servizio a pagamento, sembra che molti utenti approfittino del bonus di 3 giorni gratuiti per poi reinserire nuovamente i propri dati con un nuovo pseudonimo ogni 72 ore. Questo comportamento non solo elude il sistema di pagamento, ma consente anche agli utenti di agire in modo anonimo e, talvolta, scorretto. Questa pratica mette in evidenza una vulnerabilità nel sistema di registrazione e una carenza di controlli da parte della piattaforma.

Nirvam: necessarie misure di controllo

Come abbiamo visto, la facilità con cui si aggira il sistema di iscrizione di Nirvam mina la fiducia degli utenti e la serietà della piattaforma.

In risposta alle critiche, Nirvam è chiamato a prendere misure concrete per affrontare questi problemi e a intervenire per migliorare la verifica dei profili e contrastare la proliferazione di account fake e obsoleti. È necessario un rafforzamento dei controlli sui profili e una maggiore trasparenza riguardo alle politiche di registrazione e pagamento. Solo così Nirvam potrà tornare ad essere un luogo affidabile e sicuro per chi cerca l’amore o l’amicizia online.

Come proteggersi sulle piattaforme di dating

Recentemente, il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato online un vademecum per proteggersi quando si utilizzano le piattaforme di dating online. Tra questi troviamo: