Chat Nascoste: cosa sono e come funzionano le conversazioni su Telegram

Scopriamo insieme cosa sono, come funzionano e, soprattutto, come attivare le chat nascoste di Telegram.

Telegram è una delle piattaforme di messaggistica che vengono offerte dal mercato attuale. Si tratta di un servizio che quest’anno ha compiuto ben 11 anni. La sua prima versione risale all’agosto del 2013 e da allora ne ha percorsa di strada, ne ha macinati di chilometri, arrivando ad essere la seconda al mondo per numero di utenti.

Infatti, è seconda solo a WhatsApp da cui ha rubato anche moltissimi utenti. Ebbene sì, avete capito benissimo. Offre agli utenti numerosissime funzionalità che sono molto, ma molto apprezzate da tutti. Tra queste, non possiamo non menzionare quelle che sono le “Chat Nascoste“. Si tratta di una funzionalità che consente di tenere celate le conversazioni private, quelle più intime, da occhi indiscreti.

Insomma, è uno strumento che consente di tenere alti gli standard di tutela della vostra privacy. Su questo c’è da dire che WhatsApp sia arrivato secondo, avendole introdotte solo pochi mesi fa. Per nascondere una chat, la procedura è diversa in base al device in possesso. In pratica, cambia tutto se avete uno smartphone Android o se siete in possesso di un device iOS o iPadOS. Scopriamo insieme come fare.

Chat Nascoste su Telegram: ecco come fare su Android

Innanzitutto, c’é da dire che potrete archiviare una chat per far sì che non appaia nella home. Basterà avviare l’App, selezionare la chat premendo a lungo e, poi, scegliendo l’icona di uno scatolo con una freccia in alto. Potrete sempre rimetterla al proprio posto facendo il procedimento inverso. La soluzione per eccellenza, però, è la creazione di una “chat segreta” che nessuno potrà violare.

Scegliete l’interlocutore, cliccate sui tre puntini in alto e selezionate “Avvia chat segreta” per poi avviarla. L’altro contatto, però, dovrà accettare. Infine, potrete sempre optare per silenziare le notifiche provenienti da una chat. Potrete scegliere se silenziare per un’ora, per otto ore o per due giorni. Passiamo, adesso, ai device Apple.

Nascondi le chat così su iOS ed iPadOS

Dovete sapere che potrete nascondere le chat anche se siete in possesso di un iPhone o un iPad, all’interno dei quali è presente l’App Telegram. Potrete archiviare una conversazione, aprendo l’applicazione, scegliendo la chat e cliccando su Archivia. Allo stesso modo, potrete ripristinarla.

Per quanto riguarda, invece, le chat segrete, cliccate, nella home dell’App, i tre puntini in alto e scegliete la dicitura “Chat Segreta” prima ed “Avvia”, poi, scegliendo la chat da secretare. Infine, anche in questo caso potrete silenziare le notifiche provenienti da una chat, tenendo premut su quest’ultima e cliccando su “Silenzia”.