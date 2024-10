WhatsApp, svelato il trucco: come capire se due persone chattano insieme

Ora, finalmente, si potrà capire se due persone stanno chattando insieme su WhatsApp. Ecco il trucco perfetto appena svelato.

WhatsApp è, senza ombra di dubbio, la piattaforma di messaggistica più apprezzata ed utilizzata al mondo. I suoi continui aggiornamenti meravigliano, giorno dopo giorno, tutti e, molto spesso, è difficile star dietro ad una mole simile di novità. Fatta questa dovuta premessa, occorre, però, dire una cosa molto importante.

Grazie a questa applicazione di proprietà di Meta si ha la possibilità di chattare con diversi utenti, anche quelli che sono dall’altra parte del mondo. Per alcuni, questa possibilità può rivelarsi un pericolo anche serio. Per questo motivo, ad alcuni utenti farebbe molto, ma molto piacere, controllare se il proprio figlio o il proprio partner, ad esempio, stiano chattando con qualcuno.

In pratica, avrebbero voglia di poter spiare, controllando il contenuto della chat. Dovete sapere che un modo c’è per farlo, anzi, ce n’è più di uno, ma bisogna fare molta, moltissima attenzione perché si va ad invadere la privacy degli altri. Fatta questa premessa, capiamo insieme come è possibile farlo.

Scopri così se due utenti stanno chattando

Per capire se due persone stanno chattando su WhatsApp ci sono diverse strade da percorrere. Iniziamo subito dal caso di un figlio. Dovete sapere che, sia in caso di device Android sia nel caso di un iPhone, ci sono diversi strumenti che permettono di controllare le chat, i loro contenuti ed il tempo trascorso all’interno dell’app di messaggistica. Molte di queste, però, sono a pagamento, dopo un breve periodo di prova.

Tuttavia, si tratta di un ottimo strumento di controllo nel caso si voglia sapere anche la posizione e gli spostamenti. Ora, però, viene il bello. Dovete sapere che ci sono in giro anche delle App spia. Ebbene sì, avete capito benissimo. Una volta installate, avrete il potere di vedere tutto ciò che passa attraverso lo smartphone che avrete preso di mira. Attenzione, però, qui si sfocia nell’illegalità. Se, però, avete deciso di scoprirne di più, vi sveleremo cosa fare.

Mai più segreti: conoscerete gli interlocutori e ciò che si scambiano in chat

Prima di scoprire a cosa servono e di scendere nei dettagli, vogliamo ribadire che andrete a ledere la privacy di altri utenti. Pertanto, commettereste un reato punibile per Legge. Grazie a queste App, potrete sapere vita, morte e miracoli dell’utente di cui siete invaghiti, ad esempio. Tuttavia, oltre essere un reato, potrebbe rivelarsi una fucina di malware.

Pertanto, vi consigliamo un trucchetto molto, ma molto semplice, ma che si rivela utilissimo per scoprire ciò che volete sapere. Tutto parte direttamente da WhatsApp. Basterà, infatti, aprire l’applicazione, cliccare sul nome del contatto e leggere se è online o, nel caso sia offline, quando ha eseguito l’ultimo accesso. Nel caso in cui questo contatto sia online contemporaneamente a quello del secondo sospettato o se l’orario di ultimo accesso sia l stesso, ecco che avrete la prova del nove, ovvero, che queste due persone chattano insieme.