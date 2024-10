Instagram: cosa fare se hai l’account bloccato e come riattivarlo

Capita molto spesso che il proprio account venga bloccato. Scopriamo come riattivarlo in pochissimi step.

Instagram è una delle piattaforme social di proprietà di Meta che, nonostante l’accesa concorrenza di questi ultimi tempi, è riuscito a sopravvivere, mutando, aggiornandosi ed offrendo sempre il meglio ai propri utenti. Certo, qualcosina l’ha “presa in prestito” da altre piattaforme più giovani, ma questo è un dettaglio di poco conto.

Quel che è certo è che sono più di un miliardo gli utenti che hanno creato un account in piattaforma e che, giorno dopo giorno ed a qualsiasi ora, sono lì presenti a visionare i contenuti multimediali o a crearne di propri, inserendoli all’interno del proprio profilo come foto, video, Reels o storie. Per non parlare, poi, delle chat private.

Tuttavia, è molto semplice ritrovarsi con il proprio account bloccato. Le cause sono diverse così come diversi sono i metodi per ripristinarli. Abbiamo preparato una mini guida in modo che possiate comprendere al meglio il vostro caso specifico e trovare la soluzione giusta alla problematica occorsa.

Instagram: per sbloccare l’account bisogna capire la problematica

Come già accennato, le cause che portano al blocco dell’account sono molteplici. Una di queste può derivare da una truffa ben riuscita da parte di criminali. In questo caso, si parla di phishing. C’é una procedura che vi farà riavere immediatamente il vostro account. Nel caso di device Android, aprite l’App e richiedete assistenza per il problema. Vi verrà richiesto di scegliere un metodo di recupero. In questo modo, potrete inserire il codice che vi verrà inviato.

Se, invece, siete in possesso di un iPhone, cliccate, una volta aperto Instagram, su “Invia il link”. Ovviamente, dovrete scegliere l’opzione per il recupero del vostro account e seguire tutte le indicazioni. Nel caso in cui il problema dovesse risultare più grave del previsto, meglio inviare una mail a security@mail.instagram.com e seguire le indicazioni per annullare le modifiche imposte dal malfattore. Ovviamente, non è solo questa la causa di un account bloccato. Scopriamo anche le altre.

Per ogni problema c’é una soluzione immediata

Può capitare che Instagram, errando, blocchi il vostro account. In questo caso, la soluzione è semplice. Basterà fare reclamo in App, inserendo tutti i vostri dati e seguendo tutte le istruzioni che vi appariranno. Se, invece, avete deciso di eliminare un account, sappiate che avrete un mese prima che questo scompaia definitivamente. Effettuate il login e chiedete di conservare l’account in questione. Se, invece, sono passati più di 30 giorni, non potrete fare altro che aprirne uno nuovo.

Infine, c’è il caso della disattivazione temporanea dell’account. Effettuate il login. Questa è la soluzione al problema. Se, poi, non ricordate le credenziali di accesso, aprite l’App, cliccate su “Password dimenticata”, scrivete il numero di telefono o la mail ed attendete il messaggio che vi darà nuovamente accesso al vostro account.