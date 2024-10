Novità WhatsApp: l’aggiornamento che tutti aspettavano è arrivato | Ecco cosa puoi fare

WhatsApp ha lanciato un nuovo aggiornamento fantastico. Scopriamo tutte le novità che erano attese da tempo.

La piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta ha abituato gli utenti di tutto il mondo a degli aggiornamenti continui, costanti che vanno a migliorare la qualità dei servizi offerti. Parliamo sia delle migliorie apportate alle funzioni già esistenti sia delle novità vere e proprie. Come ben sapete, poi, si da molta importanza alla tutela della privacy e della sicurezza.

In alcuni casi, poi, gli sviluppatori sono pronti ad accontentare gli utenti che richiedono alcune funzionalità specifiche. L’ultimo aggiornamento, quello appena arrivato, rientra proprio in questa categoria. Ovvero, gli utenti lo richiedevano e lo attendevano da molto tempo. Ora, finalmente, sono stati accontentati.

C’è da dire, però, che non contiene una sola novità, bensì più di una. Una volta scaricato, automaticamente o manualmente all’interno del proprio device, il contenitore si aprirà e rilascerà tutte le nuove funzionalità previste. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

WhatsApp: il nuovo aggiornamento è una rivoluzione

C’è aria di cambiamento all’interno della piattaforma di messaggistica più apprezzata, scaricata ed utilizzata al mondo. I suoi tre miliardi di utenti attendevano con ansia il rilascio di queste novità che, fino a pochissimo tempo fa, come spesso accade in questi casi, erano riservate solo agli utenti iscritti al programma Beta.

La rivoluzione di WhatsApp è appena cominciata e siamo sicuri che porterà ancora tantissime altre funzionalità importanti per tutti. Fatte queste dovute premesse, è giunto il momento di capire cosa è già possibile utilizzare. Attenzione, dovete sapere che non sarà a esclusivo appannaggio degli utenti Android, ma l’aggiornamento è stato rilasciato anche per tutti quelli che sono in possesso di device iOS.

Le novità che stravolgono tutto

Come abbiamo già specificato, nn si tratta di una sola novità, ma questo nuovissimo aggiornamento ne comprende diverse. Gli sviluppatori, questa volta, hanno puntato tutto su uno degli strumenti maggiormente utilizzati dagli utenti. All’interno di una chat di WhatsApp si possono inviare messaggi di testo, vocali ed anche contenuti multimediali. Ecco, le novità hanno come protagonisti una parte di questi ultimi: i video.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Innanzitutto, dovete sapere che, con il nuovo aggiornamento, potrete decidere, come già accade con i messaggi vocali, la velocità di riproduzione. Inoltre, potrete anche decidere di riprodurre i video ricevuti mentre continuate a chattare con gli altri utenti. È arrivata, infatti, la funzionalità picture in picture grazie alla quale i video si apriranno in una finestrina a parte come accade, ad esempio, su YouTube. Se queste novità non vi sono ancora arrivate, basterà attendere solo qualche altro giorno.