E se il telefonino nuovo lo comprassi al supermercato? Da Esselunga c’é un’offerta spaziale: nessun negozio può competere

Comprare un nuovo telefonino al supermercato si può e costa anche poco. Esselunga ha messo su un’offerta strepitosa: scopriamola.

I telefonini, ormai, sono diventati parte integrante della vita di ciascun utente in tutto il mondo. Senza questi dispositivi non si riuscirebbe più a far nulla e non parliamo solo di lavoro. Certo, sono molti coloro che li utilizzano per comunicare con colleghi e clienti in tempo reale, ma tanti li hanno tra le mani a qualsiasi ora del giorno e della notte per svago.

Pensiamo, ad esempio alle tante applicazioni installate di default o a quelle che vengono scaricate dagli utenti stessi perché funzionali alle loro esigenze. Tuttavia, un utilizzo massivo dei telefonini, implica un problema enorme. In realtà, potremmo parlare di diversi problemi. Tra questi c’é lo spazio di memoria insufficiente.

Man mano che si salvano dati, la memoria libera diventa sempre più esigua. Inoltre, spesso capita che si riscontrino malfunzionamenti di questi dispositivi che, a lungo andare, costringono i loro possessori a sostituirli. In pratica, c’é necessità di acquistare un telefonino nuovo. I costi non sono affatto esigui, ma, ora, al supermercato c’é un’offerta strepitosa: nessuno ha un prezzo come quello imposto da Esselunga.

Telefonino nuovo: da Esselunga l’offerta è allettante

Le grandi catene di supermercati non sono nuove a delle offerte che riguardano i prodotti tecnologici. Tra le tante che ci sono in giro in questo momento, a tenere banco, a far parlare di sé è, senza ombra di dubbio, quella messa in piedi da Esselunga. Ebbene sì, avete capito benissimo, in questo caso, la promozione è fantastica.

Sfogliando il volantino, infatti, ci si può imbattere in un’offerta che riguarda un nuovo telefonino, dalle funzionalità strepitose, ma ad un prezzo super accessibile rispetto a quella che è la media dei prezzi che si trovano sul mercato. Scopriamo insieme di quale smartphone si tratta e quali sono le sue caratteristiche ed il prezzo.

MOTO G04S | ANÁLISE / REVIEW TUDOCELULAR Depois de analisarmos o Moto G04, chegou a hora de conferir o que o G04s tem a oferecer. Será que a versão turbinada do básico da Motorola é realmente a melhor compra? O TudoCelular testou o novo básico da Motorola, o Moto G04s, a versão pic.twitter.com/D0tUqjah0J — Bloguinho da Motorola (@motoloverblog) July 12, 2024

Motorola Moto G04S: da Esselunga lo paghi meno di 100 €

Il Motorola Moto G04S è uno device prodotto di recente; pensate che è stato lanciato lo scorso mese di febbraio. Ha un display HD da 6,56’’ ed una batteria da 5000 mAh compatibile con ricarica da 15 watt. Il chip al suo interno è il T606 Unisoc coadiuvato da ben 8GB di Ram e 128 GB di memoria interna.

Passando, poi, al comparto fotografico, sappiate che la fotocamera principale ha un sensore da ben 50 MP. Grazie ad esso le fotografie ed i video saranno davvero stupendi. Il suo costo, in promozione da Esselunga, è di soli 95 euro. Bisognerà, però, sbrigarsi dato che la promozione scadrà il prossimo 26 ottobre.