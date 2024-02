Apple “non uscirà mai”: delusione per gli amanti della Mela che volevano battere Samsung ed i cinesi | Ecco perchè il progetto è un flop

Quale futuro per gli schermi pieghevoli? Ne parlava la Apple, ma da un po’ non si hanno più notizie di sorta.

C’era un tempo in cui gli schermi pieghevoli sembravano il futuro. E la Apple era questo futuro, lo guidava con assoluta, granitica, certezza. Eppure sembra che non sia più così, di schermi pieghevoli, con grande imbarazzo del colosso di Steve Jobs, non si parla più. Come mai?

Secondo il reportage di un blogger cinese il progetto ha incontrato forti ostacoli. Infatti lo schermo della Apple non riesce a superare diversi test dell’azienda ed è stato, al momento accantonato, messo in disparte. Le prime informazioni a questo proposito sono piuttosto lacunose, ma lasciano trapelare dei dettagli tecnici.

Innanzitutto i campioni in analisi avevano una dimensione piccola, tra i 7 e gli 8 pollici; il display non è chiaro se fosse per un iPhone, un iPad o per entrambe le tipologie (smartphone e/ o tablet). I clienti sembrano preferire l’idea di un iPhone Pro ‘apribile’ a seconda delle necessità.

Naturalmente, quando si tratta di Apple, c’è sempre la volontà di vedere il peggio, di estrarre rivelazioni sconvolgenti, tanto nel bene, quanto nel male. La Apple è uno dei colossi che domina il mercato, senza eccezioni; naturale che si cerchi di favorirla od ostacolarla. specie attraverso fonti oscure come il lavoro di un blogger cinese sconosciuto al di fuori della Cina.

Quale verità dietro i presunti problemi dello schermo pieghevole della Apple?

Non è detto che, solo perchè il prototipo non ha salutato i test, sia tempo di fare bye bye a ogni genere di cellulare ripiegabile. E’ dopotutto naturale avere ostacoli di percorso, rallentamenti di ogni genere; ci si prova e riprova più e più volte, fino a giungere a un risultato concreto. Non ci si può limitare a un solo tentativo, ve ne saranno degli altri.

La Apple aveva ampiamente pubblicizzato il progetto, perchè abbandonarlo solo per dei test falliti? Sembra, se non eccessivo, certo un’ipotesi degna d’un apocalittico. Dopo aver speso così tante risorse appare improbabile che il progetto venga abbandonato in maniera così repentina.

Ulteriori indiscrezioni raccontano di due prototipi possibili; uno completamente piatto, alla pari di un tablet; un altro invece a forma di conchiglia, con un aspetto radicalmente diverso. C’è infatti il gossip di una ‘piega’ che si creerebbe utilizzando questo specifico tipo di cellulare.