Batterie Atomiche: la novità Made in China che permetterà agli smartphone di non ricaricarsi | Addio schiavitù da caricabatterie

Diciamoci la verità, è qualcosa che tutti gli utenti hanno sognato almeno una volta nella vita ed ora sta, seriamente, per diventare realtà.

Ebbene sì, non si nascondano dietro ad un dito tutti quegli utenti che vorrebbero che i loro smartphone non si scarichino mai. In realtà, questo è un problema che riguarda un po’ tutti. È davvero noioso essere abbandonato dal proprio device nel bel mezzo della giornata o in momenti in cui sarebbe necessario il suo aiuto, come nei casi di emergenza e necessità.

Il problema, però, è che molti spesso, sono gli stessi utenti a fare sì che i loro device si scarichino più velocemente. Pensiamo, ad esempio, all’utilizzo smodato che si fa delle varie applicazioni, sia quelle presenti di default che di quelle che si scaricano ed installano dai vari App Store ufficiali. Ovviamente, tra tutte le App che ci sono in giro, sono quelle che consentono di mettersi in comunicazione con gli utenti in tutto il mondo quelle maggiormente utilizzate.

Basti pensare, ad esempio, alle varie piattaforme social, come Facebook, TikTok o Instagram, ma anche a quelle di messaggistica come la “sempre verde” WhatsApp oppure Telegram o Signal per citarne alcune. Si sta ore ed ore a scrollare lo schermo, nel caso dei Social, per cercare e trovare il contenuto condiviso dagli altri utenti che più si avvicina ai propri gusti. Per quanto riguarda, poi, le piattaforme di messaggistica, queste vengono utilizzate per chattare, videochiamare, inviare foto.

E parlando di applicazioni, potremmo andare avanti per giorni, elencando tutte quelle che vengono utilizzate a qualsiasi ora del giorno e della notte. Il loro comune denominatore, ciò che le accomuna tutte, è il consumo energetico. La batteria si scarica velocemente e si avrà la necessità, impellente, di dover ricaricare il proprio dispositivo per continuare ad utilizzarlo. E si aprirà, così, un circolo vizioso che porterà anche al loro malfunzionamento. Ecco che, però,arriva una bellissima notizia.

Dalla Cina, la batteria che non si scarica più!

Ebbene sì, avete capito proprio benissimo. Non avrete più bisogno di ricaricare il vostro device per ben cinquanta anni. Sembra impossibile, ma è così. A sviluppare e produrre questa nuovissima batteria è l’azienda cinese Betavolt Technology. Potrete, così, dire addio a cavi, caricabatterie, Power Bank e potrete stare giorni, mesi, anni attaccati al vostro dispositivo.

È qualcosa di veramente eccezionale. Si tratta di una batteria atomica grande quando una moneta piccolissima. È tonda ed il suo diametro è di soli 1,5 centimetri. Ci sono 63 isotopi nucleari che generano 100 microwatt. Al.momento è in fase di test e l’azienda ha come obiettivo la produzione di una batteria del genere da un watt entro il prossimo anno. Ovviamente, la nuova batteria non sarà soltanto per gli smartphone.

L’azienda, infatti, vuole puntare anche sull’industria aerospaziale e sull’industria media. Si parla di pacemaker con batterie del genere. E a quanto hanno sollevato dei dubbi sulla loro sicurezza una volta impiantati all’interno del corpo umano, l’azienda risponde che è altamente sicura. In più garantisce che non è infiammabile né, tantomeno, esplosiva. Staremo a vedere cosa accadrà e, soprattutto, quando arriverà questa batteria futuristica!