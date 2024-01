Netflix ci ha “ingannato”: dopo i nuovi abbonamenti e la pubblicità arriva la mazzata | Molti già pensano di annullare l’iscrizione

Netflix è nuovamente nell’occhio del ciclone a causa di una decisione scellerata, sconsiderata che sta facendo infuriare gli utenti e non proprio poco.

Come ben sapete, lo scorso anno, dopo vari tira e molla, è arrivato lo stop.defonitivo alla condivisione delle password. Le proteste ci sono state e sono state anche veementi da.oarte di tutti i fruitori della piattaforma. Ma, purtroppo, non hanno sortito l’effetto sperato. La decisione, ormai, era stata presa e Netflix ha tirato dritto per la strada che aveva già tracciato molto tempo prima.

Le proteste degli utenti, miravano a fare sì che oltre loro anche altri eliminassero i propri account abbonati alla piattaforma. Ma c’è da dire che hanno avuto l’effetto inverso. O meglio, Netflix ha potuto godere dell’effetto sperato. Ovvero, avere nuovi abbonati. E ci è riuscita. Si, perché, come ben sapete, le sottoscrizioni di nuovi abbonamento sono aumentate in maniera davvero vorticosa.

E tutto ciò è dovuto anche all’immissione di quello che è il piano base con pubblicità. Sarebbe il più economico di tutti. Costa, infatti, solo 5,49 euro al mese ed offre tantissimi contenuti in Full HD. L’unico neo è che gli utenti devono sorbirsi un po’ di messaggi promozionali prima, durante e dopo la visione di film e serie TV. Solo i titoli per bambini sono esentati dalle pubblicità.

Ora, però, c’è una notizia che sta facendo imbufalire tutti gli utenti. Si tratta di un vero e proprio fulmine a ciel sereno che costituirà una batosta tra capo e collo a livello economico per molti. E sono già tanti gli utenti che stanno protestando, minacciando di dire definitivamente addio alla piattaforma on demand americana.

Netflix: gli utenti non ci stanno a prendere un’altra batosta in poco meno di un anno.

Ebbene sì, dopo che sono stati annunciati i risultati dell’ultimo trimestre dello scorso anno, ecco che Netflix punta al rialzo. Come abbiamo già avuto modo di accennare, la piattaforma ha assistito ad una maggiorazione del numero di sottoscrizioni di nuovi abbonamenti. La maggior parte degli utenti ha sottoscritto il piano base con pubblicità per evidenti ragioni economiche.

Purtroppo, però, c’è una notizia che sta ha sconvolto un po’ tutti. In realtà, possiamo dire che sono ben due le tristi nuove che si è costretti ad affrontare. La prima riguarda un nuovo aumento dei prezzi che, secondo il suo co-amministratore delegato, sono inevitabili per poter offrire sempre contenuti migliori ai fruitori abituali. Dopo il Regno Unito e la Francia, in Europa, e gli Stati Uniti, quindi, saranno possibili nuovi aumenti anche per altri cittadini.

E la seconda notizia riguarda il piano base. Si, perché non solo i nuovi abbonati non potranno sottoscriverlo più, ma sarà annullato anche a tutti coloro che lo hanno già sottoscritto da tempo. Insomma, dal piano con pubblicità, si passerà direttamente a quello più costoso. Ed il tutto avrà inizio dal Regno Unito e dal Canada. Ma presto, questa novità, sarà estesa anche ad altre nazioni.