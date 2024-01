Auto e ragni: da questo strano mix nasce il materiale di fabbricazione del futuro che sostituirà il carbonio | La scoperta è sconvolgente

La notizia del giorno è quella che vede una connessione tra le auto del futuro ed i ragni, quegli insetti che incutono timore a molti.

Si, avete capito benissimo. Da loro arriverà il materiale di produzione del futuro che andrà a sostituire il carbonio e, per i ricercatori che hanno fatto questa scoperta, si tratta di un materiale super solido e sicuro. Stiamo immaginando le vostre facce mentre leggete questa notizia. E non possiamo biasimarvi, dato che è qualcosa di sconvolgente.

Diciamoci la verità, però, tutte le scoperte scientifiche e tecnologiche hanno sempre un sapore stupendo. Destino curiosità in tutti, dagli addetti ai lavori a tutti coloro, appassionati e non di un certo settore, che si ritrovano a leggere o ad ascoltare notizia del genere. Lo scorso anno sono arrivate delle scoperte che hanno fatto gongolare praticamente tutti.

Queste riguardavano l’archeologia, la storia dell’uomo, l’astronomia. Ne abbiamo citate solo alcune, ma la lista sarebbe davvero infinita. Ora, poi, direttamente dagli Stati Uniti d’America. È il risultato pubblicato dai ricercatori della Syntetic Biomanufacturing Facility della Utah State University. Queste scoperte, verranno sfruttate dalla Spider Tek.

Quest’ultima è un’azienda americana nata proprio per quelle che sono state, sono e saranno le ricerche svolte dall’Università poc’anzi citata e, soprattutto, le tecnologie realizzate grazie agli studi dei ricercatori. Vediamo, allora, insieme, questo nuovissimo materiale che rende protagonisti assoluti i ragni. Pronti a meravigliarci con noi?

I ragni consentiranno la produzione del materiale più sicuro di sempre per le automobili!

Come abbiamo già avuto modo di accennare poche righe fa, questa eccezionale scoperta arriva dagli Stati Uniti d’America e da anni di studi e ricerche. Si tratta di qualcosa che è stupefacente e che andrà a rivoluzionare quella che è la produzione delle automobili. In particolar modo, si andrà a sostituire il materiale oggi utilizzato, ovvero, il carbonio.

Stiamo parlando della seta di ragno. È qualcosa di appiccicoso, ma si è rivelato anche qualcosa che può essere classificato come il più leggero e più resistente su tutto il pianeta Terra. E questa seta di ragno viene prodotta, ormai, dal 2019. Lo stanno facendo in laboratorio utilizzando alcuni batteri e bachi da seta. Si tratta di seta di ragno sintetica. Inoltre, stanno utilizzando anche altro per aumentare la produttività dei bachi da seta.

Si tratta della tecnologia Crispr, ovvero parti di DNA di batteri. Ciò ha dimostrato che produrre seta di ragno tramite questa tecnica ed i bachi da seta transgenici è davvero possibile. E l’azienda Spider Tek per avallare questa tesi ha commissionato, nel Regno Unito, una hypercar costruita interamente con questo nuovissimo prodotto.