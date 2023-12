Allarme rosso di Chrome: nuovo aggiornamento d’emergenza, scaricarlo è fondamentale | I rischi sono altissimi

Nel mondo del web, alcuni aggiornamenti sono estremamente più importanti di altri: è questo il caso del nuovo update di Chrome. Gli sviluppatori di Big G, infatti, l’avevano combinata grossa. Per fortuna, è meglio accorgersi dei propri errori per tempo piuttosto che voltarsi dall’altra parte. Ecco dunque che arriva il nuovo aggiornamento dedicato al browser di Google: scaricarlo è di fondamentale importanza.

Il mondo del web è costantemente sotto attacco. Bisogna conoscere quali sono i rischi, ed evitare di condividere troppe informazioni personali su Internet. In alcuni casi, però, sono gli stessi sviluppatori che lasciano alcune falle in maniera del tutto involontaria: ora bisogna aggiornare subito Chrome. Da qualche anno a questa parte, tutti i principali istituti che si occupano di ricerca in tema di cybersecurity hanno sottolineato una tendenza preoccupante.

Gli attacchi da parte di hacker e le truffe partite da malintenzionati si sono diffuse a macchia d’olio, aumentando costantemente in numero. Dopotutto, in tutto il mondo le persone sono sempre più spinte ad utilizzare i sistemi informatici, anche se non tutte sono consapevoli dei rischi che essi possono comportare. In alcuni casi, però, per i cybercriminali è molto semplice riuscire ad appropriarsi di informazioni private che non dovrebbero mai uscire dai nostri dispositivi, che siano tablet, smartphone o computer.

L’aggiornamento è fondamentale: scaricalo subito

Ciò si verifica nello specifico quando gli sviluppatori di un certo programma si lasciano inavvertitamente dietro qualche piccola falla. Si tratta di vulnerabilità, cioè elementi che possono essere presi di mira e utilizzati per bypassare la sicurezza e la privacy dei software e degli hardware. In questa maniera, gli hacker possono penetrare all’interno dei sistemi privati e ottenere tutto ciò che vogliono. A quanto pare, ora, Google sta diramando un aggiornamento davvero importante a tutti i suoi utenti.

Sembra che gli sviluppatori di Big G, infatti, si siano accorti di una falla zero-day lasciata all’interno dell’ultima versione di Chrome, il browser più utilizzato al mondo. Essendo una zero-day, significa che con ogni probabilità alcuni malintenzionati sono già riusciti a sfruttarla per i loro scopi criminali. Non conosciamo l’esatta portata di questi attacchi, né chi sia stato colpito o meno. L’unica soluzione è quella di ricercarsi in “Impostazioni” su Google Chrome e scaricare la nuova versione del browser per metterci al riparo da questa falla ed evitare che la situazione diventi eccessivamente rischiosa.