PornHub: sta accadendo un terremoto al suo interno che nessuno poteva prevedere | Vogliono convertire tutti a questo tipo di sesso

Il 25 maggio del 2007 nasceva quello che, ad oggi, è il sito web di pornographic video sharing più utilizzato in tutto il mondo.

Parliamo, ovviamente, come avete avuto modo certamente di intuire di PornHub. Ha compiuto, quindi, ben 16 anni, che, a dirla tutta, non sono stati sempre proprio felici per tutti. Pensiamo, ad esempio, alle numerose polemiche scatenate in alcuni paesi come le Filippine e l’India in cui questo servizio è completamente bloccato.

Ma, nel corso degli anni, ci sono stati problemi ancora ben più gravi per questo sito. Sì, perché, in primis sono stati segnalati casi in cui, all’interno dei video condivisi, c’erano donne non consenzienti e, poi, anche casi di pedopornografia. Insomma, delle brutte gatte da pelare. Sembra, però, che queste criticità siano passate.

Ci sono stati, poi, altri problemi come quello relativo alla violazione del copyright per 95 titoli caricati al suo interno o per la presenza di malware all’interno dei vari banner pubblicitari che, come ben sapete, appaiono durante la visione dei contenuti online. Oltre la visione di questi contenuti, poi, gli utenti hanno anche la possibilità di effettuare il download.

Ciò avviene tramite il pagamento di una somma prestabilita. Fatte queste dovute premesse, però, c’é da dire che, adesso, si sta scatenando un vero e proprio casino intorno a PornHub. Sì, perché secondo alcune ricerche, pare che gli utenti siano indirizzati verso la scelta di alcune tipologie di video pornografici. Segnatamente, però, è una tipologia di sesso ad essere spinta a dismisura. Capiamo qual è ed anche le motivazioni.

C’é chi pensa addirittura che si tratti di veicolazione della volontà degli utenti!

Ebbene sì, avete capito proprio benissimo. Sono molti a pensare una cosa del genere, vedendo quelli che sono gli insight venuti fuori da PornHub nell’ultimo periodo. Parliamo dei report pubblicati dalla stessa azienda che detiene la proprietà del sito web in questione. Il prospetto parla chiaro ed i risultati sono davvero pazzeschi.

Innanzitutto, c’é da dire che aleggia una certa forma di razzismo tra le scelte della maggior parte degli utenti in tutto il mondo. Ma ciò che balza più di tutte le altre cose agli occhi dei lettori più attenti del report pubblicato dall’azienda è, senza ombra di dubbio, l’incremento percentuale di due ricerche in particolare. La prima è salita del 27%.

E parliamo di “amici etero curiosi“. Mentre, la seconda, ha avuto un incremento maggiore. Stiamo parlando di quello che viene definito “porno trans“. Dovete sapere che la ricerca di tale categoria è aumentata del 75%. Pensate che, nel 2023, ha raggiunto il podio di questa speciale classifica, piazzandosi al terzo posto in assoluto a livello globale.