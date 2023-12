WhatsApp mostra i muscoli: con il nuovo aggiornamento arrivano le funzioni che tutti hanno sempre desiderato | Ora diventa vitale

Non c’é un attimo di pace per tutti coloro che, di giorno e di notte, utilizzano la piattaforma di messaggistica di Meta, WhatsApp.

Sì, perché devono correre più degli sviluppatori per poter fruire di tutto ciò che arriva, costantemente, al suo interno. Sono tantissime le funzionalità che, puntualmente, arrivano in piattaforma. E, possiamo dire che il 2023 è stato un anno davvero molto, ma molto intenso sotto questo punto di vista. Ci sono stati, ad esempio, diversi miglioramenti.

Parliamo di quelli relativi alla tutela della privacy e della sicurezza di tutti gli utenti e dei loro dati, con particolare riguardo a quelli sensibili. Ma bisogna anche dire che sono arrivare delle release che hanno migliorato quella che è l’esperienza di utilizzo di tutti. Insomma, non si può prescindere dall’utilizzare questa piattaforma.

Ed ora diventa necessaria ancora di più. Sì, perché è arrivata qualcosa che, per lunghissimo tempo, è stata richiesta dai suoi frequentatori abituali. Ed ecco che gli sviluppatori li hanno accontentati. Dopo l’arrivo di Chat Lock e del suo miglioramento, Codici Segreti, ecco arrivare una nuovissima funzionalità davvero pazzesca.

E dovete sapere che varrà sia per le chat singole che per quelle di gruppo. Certo non si può dimenticare la funzionalità che consente di inviare messaggi vocali che scompaiono dopo che sono stati ascoltati soltanto una volta. Ma questo è totalmente un altro discorso. Andiamo a vedere cosa è in piattaforma ed attende solo di essere utilizzato.

Continuano gli aggiornamenti senza sosta di WhatsApp: ora è il turno del “Pin”.

Fate attenzione, però, non parliamo del codice Pin da utilizzare per bloccare o sbloccare qualcosa. Quelli sono i codici segreti, anch’essi arrivati da pochissimo, e che consentono di far letteralmente sparire le chat per i quali sono impostati. Nessuno potrà vederla. Sappiamo benissimo che, per WhatsApp, la privacy viene prima di tutto.

Ciò di cui vogliamo parlarvi, invece, è una funzionalità arrivata da pochissimo e che ha rallegrato la vita di moltissimi utenti che la attendevano da molto tempo. E si chiama proprio “Pin”. Ma tale funzionalità consente di fissare in alto i messaggi inviati o ricevuti all’interno delle chat private o di quelle di gruppo. Un modo come un altro per non perderli di vista.

Ed impostare il Pin è davvero molto, ma molto semplice. Gli utenti, infatti, non dovranno fare altro che aprire la chat in questione e tenere premuto sul messaggio che vogliono fissare in alto. Fatto ciò, bisognerà cliccare l’opzione “Pin” ed il gioco è fatto. Il messaggio resterà fissato in alto per 7 giorni. Dovete sapere, però, che potrete modificare questa opzione e far sì che rimanga fissato solo per 24 ore, ma anche per un mese intero.