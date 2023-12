Shock nella Scienza: “Apparirà un nuovo continente che spazzerà via l’Uomo” | Andiamo incontro alla nostra fine

Purtroppo, le brutte notizie non finiscono mai di arrivare e di mettere ansia e, dovete sapere, che non riguardano solo la condizione economica.

Sì, avete capito benissimo, non c’é solo la crisi economica, sociale ed energetica a far paura a tutti i cittadini ed anche agli esperti. Dovete sapere che nuove minacce incombono sul nostro pianeta e su tutto il genere umano. Infatti, ogni giorno, i ricercatori compiono nuovi studi in merito all’evoluzione della Terra e della vita.

Questa volta, la ricerca proviene dall’Università di Bristol, in Inghilterra. Lo studio è durato tantissimo tempo e, possiamo dire senza timore di essere smentiti, che i risultati ottenuti e pubblicati dai ricercatori sono alquanto catastrofici. Si preannuncia la fine della vita sul nostro Pianeta. Tutti i mammiferi saranno spazzati via.

E la causa sarà l‘apparizione di un continente totalmente nuovo. Ma, oltre che la causa, questa sarà anche una conseguenza di qualcosa ancora ben più grave. Vediamo, allora, di cosa si tratta e, soprattutto, quando accadrà questa che può essere definita una vera e propria tragedia. Vi diciamo solo che è molto, ma molto vicino il tempo della fine!

Esseri umani vicini alla distruzione totale: il tempo è vicino!

Ebbene sì, è il riassunto giusto ad una situazione che ha tanto di catastrofico. E non c’é alcuna soluzione, al momento, che possa mettere un freno a quella che è la strada intrapresa e che porta verso il baratro, verso la fine definitiva di tutto il genere umano, ma anche di tutti i mammiferi che, al momento sono presenti sulla Terra.

Certo, possiamo dire che ci stiamo avviando, a causa del cambiamento climatico, verso la nostra fine. Ma, nonostante ciò, dovete sapere che la Terra resterà abitabile comunque. Quello che fa più paura, oltre l’aumento delle temperature è il caldo estremo dovuto al fatto che il Sole sarà molto più luminoso e rilascerà maggiore energia.

Ciò porterà ad un riscaldamento ulteriore della Terra. Ma non è affatto finita qui! Terremoti e, soprattutto, eruzioni vulcaniche molto più frequenti, porteranno all’innalzamento dei livelli di anidride carbonica sul nostro Pianeta. Ed anche questo aspetto concorrerà all’innalzamento delle temperature. E tutto ciò, porterà anche all’apparizione di un nuovo super continente.

In realtà, si tratterà di un grandissimo supercontinente chiamato Pangea Ultima. Ci sarà poca acqua, le temperature saranno molto, ma molto alte ed i livelli di anidride carbonica anche. In pratica, soltanto il 10% del nostro Pianeta risulterà essere ancora abitabile. Per fortuna, però, che, secondo i ricercatori, questo scenario estremo non accadrà prima di 250 milioni di anni.